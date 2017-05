Với vóc dáng nóng bỏng, bộ đôi người đẹp thường xuyên mặc gợi cảm, hút hồn người hâm mộ.

Vũ Ngọc Anh

Mới gần đây, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 tiết lộ cô đã nhận lời mời đến tham dự Liên hoan phim Cannes. Vũ Ngọc Anh cho hay cô đang gấp rút chuẩn bị trang phục trước khi tới tham dự sự kiện danh tiếng này. Được biết, LHP Cannes lần thứ 70 được tổ chức từ 17.5-28.5. Người đẹp chia sẻ, nếu đa số mọi người đều muốn trở thành "bản sao" của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes thì cô chỉ muốn xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế như Nicole Kidman.

Vũ Ngọc Anh được nhiều người biết đến từ khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và giành thành tích top 5 chung cuộc. Kể từ năm 2013, người đẹp sinh năm 1990 có sự trưởng thành hơn về nhan sắc, "lột xác" quyến rũ, nóng bỏng. Không chỉ sở hữu hàng trăm bức hình bikini mướt mắt, cô nàng còn luôn nằm trong top mặc sexy ở nhiều sự kiện với váy áo trễ nải, cắt xẻ "bạo tay".

Vũ Ngọc Anh sẽ đến dự liên hoan phim với hình ảnh tái hiện nữ diễn viên Nicole Kidman

Vũ Ngọc Anh sở hữu nhiều khoảnh khắc sexy đến "ngộp thở"

Ngọc Anh hiện tại có ngoại hình nóng bỏng hơn hẳn so với thời điểm đi thi Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Thị Thành

Á hậu du lịch bị tước vương miện cho biết, cô được mời tham dự LHP Cannes 2017. Người đẹp chia sẻ: "Để đến với Cannes, Thành đã chuẩn bị thật nhiều hành trang cho riêng mình để có thể tự tin tỏa sáng và truyền tải những thông điệp ý nghĩa khi góp mặt tại đây. Đặc biệt, với danh hiệu Á hậu Du lịch Sinh Thái, Thành sẽ đảm nhiệm vai trò đặc biệt trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Andres Aquino đến từ New York. Đây là cơ hội lớn để Thành có thể chứng tỏ bản lĩnh của mình trên một sân khấu lớn. Hi vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười."

Phần trang phục được người đẹp chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Nguyễn Thành đã đi thử đồ và bộ đầm được lựa chọn sẽ lộ diện khi người đẹp xuất hiện trên thảm đỏ LHP danh tiếng.

Nguyễn Thị Thành sẽ lựa chọn một trong những bộ đầm này cho sự xuất hiện của mình ở LHP Cannes lần thứ 70

Kể từ sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu Du lịch Sinh thái, Nguyễn Thành ngày càng mặc gợi cảm, quyến rũ hơn

Trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp, Nguyễn Thị Thành sở hữu cho riêng mình nhiều khung ảnh bikini hút mắt người hâm mộ