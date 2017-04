Theo Ban tổ chức, triển lãm có sự góp mặt của gần 300 doanh nghiệp trưng bày các mặt hàng là thế mạnh của Thái lan như: thực phẩm, đồ uống đóng gói sẵn, thời trang...

Tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm trong 15 năm liên tiếp, Thương vụ Thái Lan tại Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty cổ phẩn Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad tổ chức triển lãm thường niên Thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2017 (TOP THAI BRANDS 2017) từ ngày 11-14/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.

Theo Ban tổ chức, triển lãm có sự góp mặt của gần 300 doanh nghiệp trưng bày các mặt hàng là thế mạnh của Thái lan như: thực phẩm, đồ uống đóng gói sẵn, thời trang, đồ gia dụng; phụ tùng, phụ kiện ô tô xe máy; sản phẩm dành cho thú cưng; mỹ phẩm.

Ngoài ra, triển lãm còn có những khu gian hàng đặc biệt giới thiệu về du lịch, tư vấn về giáo dục, nhượng quyền thương hiệu là những điểm nổi bật góp phần gia tăng phát triển thương mại song phương giữa Việt Nam – Thái Lan.

Bà Peraya Sophachitvatana, đại diện gian hàng bánh kẹo thương hiệu Hacks, Bensons và Yes thuộc công ty P. Sang Udom Trading Co., Ltd cho biết, sản phẩm trưng bày là bánh kẹo hiệu Hacks đã có thương hiệu hơn 40 năm tuổi ở Thái Lan.

Ở lần tham gia thứ nhất tại Hà Nội vào cuối năm 2015, sản phẩm được người tiêu dùng khu vực phía Bắc ưa chuộng, nên công ty tiếp tục tiến vào khu vực phía Nam để tìm hiểu thị trường.

Theo bà Peraya Sophachitvatana, ở Thái Lan sản phẩm Hacks đã được kinh doanh ở nhiều kênh phân phối lớn kể cả hệ thống siêu thị Big C, trong khi hiện nay hệ thống bán lẻ Big C cũng như Cash & Carry ở Việt Nam đều do hai doanh nghiệp Thái Lan mua lại nên sản phẩm Hacks sẽ không gặp khó khăn khi thâm nhập vào hai hệ thống bán lẻ lớn này.

B à Supatsinee Leedhirakul, Quản lý tiếp thị thương hiệu hóa mỹ phẩm You and I cũng chia sẻ, đ ây là lần thứ 2 công ty đến tìm hiểu thị trường Việt Nam thông qua việc tham gia triển lãm hàng Thái Lan.

Với thị trường lớn và đang phát triển như Việt Nam thì Công ty You and I sẽ sớm tìm được nhà phân phối để đưa hàng hóa vào kinh doanh.

Sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như sau các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao giữa hai nhà nước trong thời gian vừa qua, thông cáo hai bên đưa ra là phấn đấu đạt kim ngạch song phương lên 20 tỷ USD đến năm 2020.

Về đầu tư, nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã đầu tư vào Việt Nam với dự án lớn như: dự án dầu ở Vũng Tàu, các chuỗi siêu thị bán lẻ, thức ăn gia súc... Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ 10 vào Việt Nam với gần 500 dự án trị giá khoảng 10 tỷ USD .

Ban tổ chức cho biết thêm, trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ có 2 ngày dành riêng cho khách thương mại (11-12/5/2017).

Chương trình kết nối Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B) đặc biệt được chú trọng với việc sắp xếp khoảng 1.500 cuộc hẹn làm việc trước.

Đây được xem là hình thức kết nối hiệu quả nhất giữa doanh nghiệp hai nước, trong việc tìm kiếm đại lý, nhà phân phối, nhà mua bán nhượng quyền thương hiệu.

Hai ngày còn lại là ngày 13-14/05/2017 sẽ dành đón tiếp công chúng với số lượng khách tham quan ước khoảng 20.000 lượt.