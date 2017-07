Công trình thi công cầu cảng Tổng kho xăng dầu ĐKC tại xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã bị sập.

Chiều 24/7, chúng tôi đến xã Nghi Thiết khi cơn bão số 2 vừa đi qua. Nhiều người dân cho biết công trình thi công cầu cảng Tổng kho xăng dầu ĐKC của Công ty cổ phần Thiên Minh Đức đã bị sập.

Xác nhận sự việc, ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch xã Nghi Thiết cho hay cầu cảng ĐKC bị bão số 2 làm gãy chìm khoảng 600m, phần còn lại cũng bị hư hỏng. Nguyên nhân dẫn đến cầu cảng bị sập, ông Thành cho rằng có nhiều yếu tố: “khách quan do bão, chủ quan có thể do thiết kế hoặc có thể do công trình chưa hoàn thiện…”.

Theo quan sát từ phía bờ biển, phần cầu cảng bị sập nằm phía ngoài khơi, đã đổ chìm hoàn toàn xuống biển; một số nhịp bị nước cuốn trôi, nhiều cọc bê-tông lớn đổ nghiêng ngả…

Công trình cầu cảng xăng dầu ĐKC dài 1,5 km, được chủ đầu tư quảng cáo có thể tiếp nhận tàu từ 2 – 4 vạn tấn phục vụ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây là một trong hai hạng mục quan trọng của dự án Tổng kho xăng dầu ĐKC, quy mô 86.000m3 do Công ty cổ phần Thiên Minh Đức làm chủ đầu tư.

Theo tài liệu, toàn bộ dự án có tổng đầu tư hơn 600 tỷ đồng và được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là kho chứa 26.000 m3 và cầu cảng; giai đoạn 2 là 45.000 m3; giai đoạn 3 là 15.000 m3.

Dự án được triển khai từ 10/2015, theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đi vào hoạt động vào cuối 2016. Thời điểm hiện tại (7/2017), công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng thì gặp sự cố.

Liên quan đến sự việc này, ông Bùi Văn Thành cho cho biết hiện vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía chủ dự án nên không nắm được thông tin cụ thể.

Ngày 25/7, chúng tôi đã liên hệ với chủ đầu tư để tìm hiểu sự việc song đại diện Công ty cổ phần Thiên Minh Đức cho biết chưa thể cung cấp thông tin do lãnh đạo đi công tác.

Tháng 10/2015, Công ty cổ phần Thiên Minh Đức khởi công xây dựng Tổng kho xăng dầu ĐKC, sức chứa 86.000 m3, mức đầu tư hơn 600 tỉ đồng tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Công trình Tổng kho xăng dầu ĐKC đang thi công.

Cũng như dự án Trạm nghiền xi măng, công trình này nằm sát bờ biển Nghi Thiết, cạnh vị trí bãi tắm 1. Vùng đất thực hiện dự án nằm trên nghĩa địa của xã, với khoảng 550 ngôi mộ của các gia đình.

Do không thỏa thuận với người dân về việc di dời số phần mộ trên nên việc giải phóng mặt bằng bị chậm, kéo dài nhiều ngày.

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch xã Nghi Thiết cho hay trong quá trình thi công dự án đã khiến sập lún, hư hỏng 7 ngôi mộ. Trong đó, có 1 ngôi mộ hư hỏng nặng phải đền 150 triệu, các ngôi mộ còn lại đền 80 triệu. Ngoài ra, 20 ngôi mộ khác bị ảnh hưởng thì mỗi ngôi mộ được đền bù 15 triệu.

Ngày 25/7, ông Võ Văn Gưn (SN 1948, trú xóm Chùa 1) – đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nghi Thiết cho biết, nhờ chính quyền dân vận kịp thời, người dân đã đồng ý di dời mộ phần, bàn giao đất.

Theo Tầm Nhìn