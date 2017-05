Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hương Giang Idol… đều bị khán giả cũng như đồng nghiệp chỉ trích vì hành động ăn nói hỗn láo, vô lễ với những bậc đàn anh, đàn chị trong nghề.

Hương Giang Idol hỗn hào xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân

Mới đây, ngày 8/5, khi đang tham gia ghi hình một chương trình gameshow, nghệ sĩ hài Trung Dân đã tức giận bỏ về vì bị Hương Giang Idol xúc phạm.

Nghệ sĩ hài Trung Dân và ca sĩ Hương Giang Idol.

Cụ thể, khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương. Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì?".

Người chơi đưa ra nhiều đáp án như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… riêng Hương Giang Idol nói "đút đầu vô cầu tiêu". Khi Hương Giang đưa đáp án đó, nghệ sĩ Trung Dân đã đứng lên phản ứng "cô đừng nói như vậy, quá đáng. Cô bỏ đáp án đó đi".

Tuy nhiên, thay vì nhận thức được lời nó đó là sai và xin lỗi thì Hương Giang Idol giải thích rằng ai cũng có quyền suy nghĩ, riêng cô thì nghĩ như vậy.

Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ: “Sau ngày hôm đó, cá nhân tôi không nói bất kỳ điều gì về chuyện này. Tôi xấu hổ, nhục nhã không dám nói ai nghe".

Đàm Vĩnh Hưng không biết Thanh Lam và gọi Nguyễn Ánh 9 là "ngụy quân tử"

Đàm Vĩnh Hưng từng có scandal xích mích với đàn chị - ca sĩ Thanh Lam và bậc cha chú là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nguyên nhân được xuất phát từ những nhận xét thẳng thắn của nữ diva và vị nhạc sĩ kỳ cựu dành cho Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng từng xem Thanh Lam là thần tượng.

Nữ diva Thanh Lam chia sẻ: “Khi tôi xem chương trình The Voice tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra Đàm Vĩnh Hưng sẽ dạy thí sinh bằng cái gì nhỉ?". Còn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 so sánh Mr.Đàm là ca sĩ hạng C hát lót.

Thay vì đón nhận những lời nhận xét bằng thái độ học hỏi thì Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhìn mặt Thanh Lam, viết tâm thư gọi Nguyễn Ánh 9 là “ngụy quân tử”.

Hành động của Đàm Vĩnh Hưng với vị nhạc sĩ già đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ phía công chúng. Sau khi dư luận “dậy sóng”, Đàm Vĩnh Hưng đã chủ động gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để giải tỏa khúc mắc.

Trấn Thành ‘cãi tay đôi” với nghệ sĩ Đức Hải

Trong gameshow Cười xuyên Việt, ngày 7/1/2016, Trấn Thành tỏ ra không đồng tình, lập tức phản bác và liên tục cướp lời đàn anh trước lời nhận xét của NSƯT Đức Hải.

Trấn Thành ‘cãi tay đôi” với nghệ sĩ Đức Hải trên sóng truyền hình.

Trước những hành động thiếu tôn trọng mình của Trấn Thành, giám khảo Đức Hải chủ động cắt ngang tranh luận và nói: “Chúng tôi phân tích và nói chuyện với các bạn với kinh nghiệm của những người đi trước hàng 30 năm. Đó là kinh nghiệm để các bạn lắng nghe và suy ngẫm”.

Trước đó, Trấn Thành cũng từng bị chê hỗn vì nhiều lần cãi tay đôi quyết liệt với những đàn anh đàn chị cùng ngồi ghế nóng với mình như Kiều Oanh, Tấn Beo, Việt Trinh …

Hương Tràm viết "tâm thư" đáp trả Thu Minh

Vụ việc Hương Tràm viết tâm thư đáp trả người thầy của mình – ca sĩ Thu Minh đã từng nhận những lời chỉ trích nặng nề từ công chúng.

Hương Tràm từng là học trò thân thiết của Thu Minh.

Trong một bài phỏng vấn, Thu Minh có chia sẻ về cô học trò cũ Hương Tràm ở cuộc thi “Giọng hát Việt 2012". Khi được hỏi về việc hỗ trợ Hương Tràm sau khi cuộc thi kết thúc, Thu Minh trả lời: “Hương Tràm hiện đang thuộc sự quản lý và có sự hỗ trợ rất lớn từ phía công ty CTS nên thiết nghĩ, sự quan tâm của tôi là thừa. Bản thân Hương Tràm sau cuộc thi cũng chẳng liên lạc với tôi nên tôi biết gì mà hỗ trợ?”. Nữ ca sĩ cũng cho biết, cô e sợ cái bóng của HLV quá lớn sẽ gây áp lực cho Hương Tràm trong quá trình chứng tỏ bản thân".

Ngay sau đó, Hương Tràm đã lên trang cá nhân viết bức "tâm thư" khá dài, trong đó cô tự nhận bản thân không đủ khéo léo để phát triển mối quan hệ thân thiết với vị HLV cũ, đồng thời bóng gió tiết lộ mâu thuẫn trong đội Thu Minh.

Với cách xử sự thiếu suy nghĩ và bốc đồng Hương Tràm đã bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt, một số người cho rằng Hương Tràm nên im lặng hành động thay vì tới nơi công cộng để giãi bày làm ảnh hưởng tới Thu Minh.

Trước đó, khi lên nhận giải Nghệ sỹ mới của năm tại giải Cống hiến 2012, Hương Tràm đã "quên" nhắc đến Thu Minh khi cảm ơn những người đã giúp đỡ mình có được ngày hôm nay. Sau khi được ca sĩ Mỹ Linh đứng bên cạnh nhắc nhở thì Hương Tràm quay lại micro và đã kịp gửi lời cảm ơn "muộn" tới vị "huấn luyện viên" của mình.

Kiều Anh và Kimese tố HLV Thu Phương giả dối, vô trách nhiệm

Thu Phương bị các học trò của mình tố vô trách nhiệm.

Tại mùa 3 của cuộc thi Giọng hát việt, gia đình Kiều Anh tố HLV Thu Phương giả dối, vô trách nhiệm và cướp đất diễn của học trò. Sau đó không lâu, Kimese học trò cùng team HLV Thu Phương cũng chỉ trích “Giọng ca mùa thu” là người giả tạo, hai mặt.

Sự việc xảy ra, không chỉ công chúng mà còn có rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp của Thu Phương đã lên tiếng bênh vực, đồng thời đáp trả gay gắt thái độ hỗn hào, vô lễ của những thí sinh The voice này.

