Nam diễn viên Shia LaBeouf, sao phim “Transformers”, thoát khỏi vụ kiện tấn công và quấy rối dính đến dự án nghệ thuật sắp đặt chống Tổng thống Donald Trump vào tháng 1.

Shia LaBeouf thực hiện dự án nghệ thuật sắp đặt chống Tổng thống Donald Trump ở bên ngoài Bảo tàng Hình ảnh chuyển động tại New York – Mỹ. Dự án có tên “He will not divide us” (Ông ta sẽ không chia rẽ được chúng ta). Anh thuyết phục công chúng bên ngoài bảo tàng đứng trước máy quay và nói rõ khẩu hiệu “He will not divide us”. Toàn bộ dự án được live stream trên mạng xã hội 24 giờ.

Nam diễn viên Shia LaBeouf thời điểm thực hiện dự án nghệ thuật sắp đặt chống ông Donald Trump

Shia LaBeouf bị bắt khi tỏ ra miệt thị và tấn công một người không đồng quan điểm với mình. Anh bị cáo buộc tấn công và có hành vi bạo lực. Sau đó, Shia được thả ra và theo kế hoạch phải hầu tòa vào ngày 4-4 để giải trình về hành vi của mình. Nhưng vụ án của anh đã được hủy bỏ, đồng nghĩa mọi rắc rối kết thúc. Một phát ngôn viên của Văn phòng công tố quận Queen ở New York – Mỹ nói với truyền thông rằng trường hợp này đã bị hủy vì không đủ bằng chứng buộc tội.

Dự án nghệ thuật của Shia có kế hoạch kéo dài đến thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ nhưng bảo tàng đã không hỗ trợ nó nữa từ đầu tháng 2. Nguyên nhân, bảo tàng cho rằng khu vực diễn ra dự án trở thành tâm điểm bạo lực. Hai tư tưởng đối lập luôn mâu thuẫn nhau.

Dự án buộc phải di chuyển địa điểm hai lần ở Mỹ nhưng những kẻ phản đối vẫn quấy rối và phá vỡ nó. Nó thay đổi phiên bản mới và chuyển đến Liverpool ở Anh nhưng cũng phải đối mặt rắc rối tương tự.

Trung tâm nghệ thuật Fact ở Liverpool đã live – streaming một lá cờ chứa các dòng khẩu hiệu của dự án nhưng những người phản đối leo lên và gỡ lá cờ.

Dự án đổi hình thức vẫn gặp rắc rối

Shia LaBeouf tham gia nhiều bom tấn nhưng là ngôi sao có tính cách quái lạ, không ít lần ra tòa.

M.Khuê (Theo BBC, Reuters)