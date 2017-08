Biểu tượng màn ảnh Pháp Jeanne Moreau - người dẫn chuyện trong bộ phim quay ở Việt Nam “Người tình” - vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 89.

Hôm 31/7, minh tinh người Pháp Jeanne Moreau qua đời ở tuổi 89 tại nhà riêng ở Paris. Sự ra đi của bà khiến giới điện ảnh Pháp đau buồn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả bà là “hiện thân của điện ảnh”.

Minh tinh Jeanne Moreau khi còn trẻ. Ảnh: DM.

Jeanne Moreau chính là người dẫn chuyện trong bộ phim Người tình (1992) quay ở Việt Nam, kể về mối tình của một thiếu nữ trẻ người Pháp với một người đàn ông gốc Hoa.

Trong những năm thập niên 80, Jeanne Moreau là diễn viên nổi tiếng, đại diện cho Làn sóng mới ở Pháp.

Sinh thời, bà đóng nhiều thể loại vai từ hài cho tới hành động và đạt nhiều giải thưởng danh giá như giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes nhờ Seven Days... Seven Nights (1960), giải BAFTA cho Viva Maria! (1965), và The Old Lady Who Walked in the Sea (1992).

Bà cũng tham gia vào các phim Hollywood như The Last Tycoon, The Last Trial, …

Jeanne Moreau là người dẫn truyện trong bộ phim Người tình quay ở Việt Nam. Ảnh: DM.

Jeanne vào nghề từ năm 1947. Thời trẻ, bà phải giấu bố - một người chủ nhà hàng - để đi đóng phim. Khi bị phát hiện, Jeanne bị đuổi ra khỏi nhà và từ đó không trở về. Bà chỉ được mẹ ủng hộ việc đóng phim và thừa nhận chịu nhiều ảnh hưởng từ mẹ.

Về đời tư, Jeanne Moreau kết hôn 2 lần với diễn viên Jean-Louis Richard ( từ 1949 tới 1964) và nhà làm phim người Mỹ William Friedkin (1977 - 1979). Bà có khá nhiều mối tình với các nhà làm phim như Tony Richardson, Louis Malle và François Truffaut.

Minh tinh chỉ có người con trai duy nhất tên là Jérôme Richard, năm nay 69 tuổi.

Minh tinh người Pháp khi về già. Ảnh: PP.

Lưu Phong