Cặp đôi An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Bắc (Đài Loan), chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 6.

Sina đưa tin An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại Đài Loan. Cùng đi với nữ diễn viên 37 tuổi là vài người bạn thân trong nghề. Thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra khá nhanh gọn vào hôm 16/3.

Lễ cưới của họ sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Hawaii (Mỹ) và Đài Loan. An Dĩ Hiên từ chối tiết lộ về dàn khách mời nhưng cho biết Trần Kiều Ân sẽ đảm nhận vai trò phù dâu.

Cặp đôi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Loan. Ảnh: Sina.

Đại diện An Dĩ Hiên tiết lộ khi công bố chuyện kết hôn, nhiều người cho rằng cô may mắn vì cưới đại gia. Thực tế, trong mối quan hệ này, Trần Vinh Luyện luôn là người chủ động. An Dĩ Hiên khi mới gặp không hề thiện cảm với doanh nhân trẻ.

Nữ diễn viên Ỷ thiên đồ long ký sinh trưởng trong gia đình giàu có, gia giáo, luôn được dạy dỗ phải cưới người đàn ông tốt. Từ nhỏ, An Dĩ Hiên thường tâm niệm đàn ông thành đạt, đào hoa không phù hợp để kết hôn.

"Trần Vinh Luyện biết điều này nên chưa bao giờ phô trương vật chất. Khi cầu hôn, anh ấy lấy dây kẽm và vùng giấy vàng bọc ở chai champagne cuộn tròn thành nhẫn. Sau đó, anh ấy quỳ xuống ngỏ lời hỏi cưới và An Dĩ Hiên ngay lập tức đồng ý", người này cho biết trên Sina.

An Dĩ Hiên được bạn trai cầu hôn lãng mạn bằng nhẫn... tự chế. Ảnh: Sina.

"Hơn một năm theo đuổi, anh luôn có mặt bên cô từ New York, Đài Loan đến phim trường Hoành Điếm. Khi bạn thân nữ diễn viên - tài tử An Quân Xán qua đời, Trần Vinh Luyện luôn túc trực bên cạnh An Dĩ Hiên. Điều đó khiến cô ấy cảm động", phía nữ diễn viên chia sẻ. Cũng theo tiết lộ, bạn bè người đẹp rất mừng khi cô tìm được người đàn ông thành đạt và chung thủy.

Trần Vinh Luyện là doanh nhân trẻ hoạt động kinh doanh sòng bạc và bất động sản tại khu vực Macau. Theo báo chí Trung Quốc, doanh nhân họ Trần sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ NDT (tương đương 1,45 tỷ USD).

Doanh nhân trẻ cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn. Ảnh: Sina.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng Đài Loan một thời. Sau khi sang Đại lục phát triển, cô gây chú ý nhờ vai diễn trong Tây du ký và gần đây là Ỷ thiên đồ long ký vào vai Triệu Mẫn bên cạnh tài tử Đặng Siêu. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp cô chững lại đáng kể. An Dĩ Hiên không được các đạo diễn o bế như trước.

Hiểu Nguyệt