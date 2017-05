Một nhân viên ban tổ chức sự kiện âm nhạc đã có hành vi chụp ảnh bị cho là mang tính chất quấy rối tình dục đối với thành viên nhóm nhạc TWICE đình đám.

Tờ ETToday cho hay hôm 14/5, các cô gái nhóm nhạc TWICE đã tham gia một sự kiện ngoài trời tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện vốn dĩ không có gì phải bàn tán cho đến khi tấm ảnh nhân viên ban tổ chức có hành vi phản cảm bị đăng tải trên mạng.

Những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi vào chiều tối 15/5. Nhân viên nam ban tổ chức có nhiệm vụ hậu trường, đứng ở khu vực phía trong hàng rào bảo vệ các nghệ sĩ. Anh này lại cố tình hướng ống kính điện thoại di động xuống rất thấp.

Anh này cố tình chỉnh tay và đặt ống kính máy điện thoại ở vị trí thấp khi Tzuyu đi qua.

“Lúc đó, Tzuyu đang di chuyển đến. Cô ấy mặc váy rất ngắn và anh ta không hề có ý định rút điện thoại lên. Anh ta chăm chăm ghi lại quá trình cô ấy lướt qua”, một nhân chứng kể lại.

Những người hâm mộ TWICE cho rằng đây là hành vi đáng lên án, cần bài trừ. Không ít nghệ sĩ nổi tiếng từng than vãn về việc bị quấy rối tình dục theo nhiều cách. Trên trang Nate, cư dân mạng khuyên TWICE nên kiện kẻ này.

Tzuyu cùng các thành viên TWICE trong sự kiện.

Trước làn sóng tẩy chay, nhân viên nam này đã đưa ra lời giải thích trên trang cá nhân. Anh này cho biết không hề có ý ghi lại khoảnh khắc tế nhị. “Tất cả là sự hiểu nhầm, lý do tôi để thấp máy là do tay rất mỏi”, anh ta nói.

Tuy nhiên, lời bào chữa này không được chấp nhận vì hình ảnh ghi lại cho thấy anh này cố gắng cong tay để chụp ảnh.

TWICE là nhóm nhạc thần tượng đang được yêu thích nhất hiện nay ở Hàn Quốc. Với mô hình giống SNSD với 9 thành viên, sau 2 năm ra mắt, TWICE nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Hôm 15/5, nhóm vừa xuất xưởng sản phẩm mới là MV Signal.

Hiểu Nguyệt