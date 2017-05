Giữa những chỉ trích của dư luận, Tiêu Thục Thận vẫn hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn từ bạn trai kém 15 tuổi.

Tối 8/5, báo chí Trung Quốc đưa tin Tiêu Thục Thận và tình trẻ kém 15 tuổi Lương Hiên An đã tính đến chuyện trở thành người một nhà. Nữ diễn viên ngoài 40 tuổi vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai. Hai người đang dự định tổ chức lễ cưới trong thời gian sớm nhất.

“Tiêu Thục Thận đã được cầu hôn. Cô còn muốn sinh con cho Lương Hiên An”, tờ QQ cho hay. Nguồn tin cho biết dù bị cho là già hơn bạn trai, nữ diễn viên Bích huyết kiếm vẫn tự tin vào vẻ ngoài của mình.

“Cô ấy cho rằng vóc dáng gợi cảm và gương mặt trẻ trung rất tương xứng với người yêu về ngoại hình. Cô ấy cũng không ngại những dị nghị từ dư luận”, một người bạn Tiêu Thục Thận chia sẻ thêm.

Điều khiến cặp đôi suy nghĩ về kế hoạch kết hôn hiện giờ chỉ là áp lực từ phía gia đình Lương Hiên An. Người nhà anh liên tục phản đối con trai qua lại với một diễn viên tai tiếng. Thêm vào đó, họ mong chờ con trai sớm quay lại với con dâu.

Thực tế, Tiêu Thục Thận từng là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bê bối ma túy đã kéo sập sự nghiệp và tài sản của cô. Trong mắt gia đình Lương Hiên An, cô không phải mẫu con dâu lý tưởng.

“Tiêu Thục Thận tin rằng thời gian tới, gia đình bạn trai sẽ thông cảm và hiểu cho họ”, nguồn tin nói thêm.

Trong khi đó, vợ cũ của Lương Hiên An liên tục công kích chồng cũ và bạn gái mới. Cô chỉ trích chồng mù quáng mới yêu một phụ nữ có tuổi, nghiện ngập. Vợ cũ Lương Hiên An cảm thấy may mắn khi bỏ rơi người đàn ông phụ bạc, vì chút danh lợi bỏ qua sĩ diện bản thân.

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976 tại Đài Loan. Cô được chú ý nhờ Bích huyết kiếm, Dũng khí, Âm mưu và tình yêu. Ở giai đoạn hoàng kim sự nghiệp, cô bị bắt vào năm 2011 vì hành vi sử dụng ma túy.

Lúc này, dư luận mới biết cô từng bị kiểm soát ma túy từ năm 2007. Những năm sau đó, cô vẫn chứng nào tật nấy, liên tục vào trại và ra trại cai nghiện. Có thời điểm, Tiêu Thục Thận tăng cân mất kiểm soát và có dấu hiệu đãng trí.

Hiểu Nguyệt