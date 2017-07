Chia sẻ về việc dễ dàng bị báo chí và CĐV Thái Lan phát hiện khi sang học hỏi, Công Vinh hài hước nghĩ đến việc "không dám trốn vợ đi chơi"...

Công Vinh đến dự khán trận đấu giữa Chonburi gặp Suphanburi hôm 29-7

Công Vinh khá kín tiếng khi sang Thái Lan để xem một số trận đấu tại giải vô địch quốc gia nước này. Trong đó có trận đấu vào ngày 30-7, Công Vinh sẽ theo dõi và trò chuyện, học hỏi đàn anh Kiatisuk, cựu HLV tuyển Thái Lan hiện đang dẫn dắt CLB Port FC.

Trước đó một ngày, khi Quyền Chủ tịch CLB TP HCM đến sân xem trận Chonburi đấu Suphaburi, lập tức giới truyền thông Thái Lan phát hiện. Buổi tối cùng ngày, tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan đã có bài viết về việc Công Vinh sang học hỏi cách tổ chức trận đấu, nghệ thuật thu hút, lôi kéo CĐV...

"Tôi đến Thái Lan vì muốn xem trận đấu giữa Chonburi và Suphanburi. Bóng đá hiện giờ rất phổ biến tại Thái Lan. Trước đây tôi đã xem trận Buriram United gặp Ratchanburi và tôi muốn được tận mắt chứng kiến không khí sôi động, fan hâm mộ cũng như mọi thứ xung quanh các trận đấu tại đây", Công Vinh chia sẻ.

Cựu danh thủ sinh năm 1985 cũng tiết lộ anh sẽ nán lại thêm ít ngày để xem Port FC của cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisuk thi đấu với Chiangrai United. Công Vinh vốn quen biết với Kiatisuk và chủ tịch Port FC Nualphan Lamsam từ trước.

Quyền Chủ tịch CLB TP HCM sang xem các trận đấu Thai League trong bối cảnh V-League đang nghỉ để U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29. Công Vinh đang mong muốn xây dựng CLB TP HCM ngày càng chuyên nghiệp trong thi đấu cũng như xây dựng hình ảnh.

Vì thế việc anh sang Thái Lan không nằm ngoài mục đích học hỏi về cách thức tổ chức, điều hành trận đấu cũng như xây dựng lực lượng CĐV để có thể áp dụng vào CLB TP HCM trong tương lai gần. Mới đây nhất, anh đã mạnh tay sa thải đồng đội cũ Đoàn Việt Cường vì vi phạm kỷ luật nội bộ.

Trên trang Facebook cá nhân, Công Vinh chia sẻ tâm trạng khá hài hước về việc nhiều người Thái Lan nhận ra anh nên nếu trốn vợ đi chơi bên Thái là bị ca sĩ Thủy Tiên phát hiện được ngay.

Anh Dũng