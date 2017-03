Sáng 10/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư Quán Gò, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra tai nạn giao thông khiến 4 học sinh bị thương, trong đó có một em bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 92C - 088.22 kéo theo rơ mooc 92R - 002.69 do anh Mai Tấn Tài (sinh năm 1982, trú tại thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đang chạy hướng Đà Nẵng - Tam Kỳ đã va chạm với xe đạp điện do một học sinh điều khiển băng qua đường.

Cú va chạm mạnh, khiến em học sinh đi xe đạp điện bị thương nặng; 3 em học sinh khác đi trên 3 xe đạp điện đã hoảng sợ ngã xuống đường, bị xây xát nhẹ.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)