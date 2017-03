Trong phần mở đầu sự kiện, các diễn viên quần chúng thể hiện màn múa lửa khá mạo hiểm và điều này không may đã gây ra sự cố hỏa hoạn khi lửa bén vào các vật liệu dễ cháy.

• 2017-03-09 19:47

Sân khấu làm từ vật liệu dễ bắt lửa

Một khán giả có mặt tại sự kiện trực tiếp cho biết: "Sân khấu trang trí bằng giấy, xốp và lá khô mà các anh "thổ dân" múa lửa ở trên đó. Kết quả là sau 2 phút thì tiêu luôn cái sân khấu".

• 2017-03-09 19:41

Sân khấu chỉ còn lại khung sắt

Sân khấu tái hiện hình ảnh vua khỉ của phim Kong: Skull Island giờ chỉ còn trơ trọi khung sắt sau sự cố cháy dữ dội. Chia sẻ với phóng viên hiện trường của Zing.vn, phía đơn vị phát hành là CGV cho biết vì tiên liệu được tình huống nên họ đã chuẩn bị sẵn xe cứu hỏa. Trong khi đó, một số nhân viên đã bật khóc vì quá sợ hãi khi sự cố xảy ra.

• 2017-03-09 19:36

Sự kiện ra mắt tại TP.HCM chấm dứt

Sự cố không may xảy ra khiến sự kiện ra mắt phim tại TP.HCM phải chấm dứt trong sự tiếc nuối của nhiều người. Hiện diện của Vivo City cũng đã được cúp để tiện việc chữa cháy. Chia sẻ với Zing.vn, vợ chồng nghệ sĩ Dustin Nguyễn và Bebe Phạm cho biết họ vô cùng hoảng sợ khi ngồi ngay hàng ghế đầu. Với họ, đây là sự tiếc nuối cho một sự kiện được tổ chức quy mô, hoành tráng.

• 2017-03-09 19:34

Khán giả sợ sân khấu phát nổ

Theo chia sẻ của phóng viên từ hiện trường, lực lượng chữa cháy được huy động khá sớm nhờ được BTC bố trí trực sẵn tại nơi diễn ra sự kiện. Tuy nhiên do sân khấu được thiết kế từ vật liệu dễ cháy, trời có gió to nên lửa lan nhanh và mạnh. Dù trong vòng vài phút, lửa được dập tắt nhưng toàn bộ sân khấu cũng cháy tan hoang.

Khi sự cố xảy ra, hàng trăm nghệ sĩ và khán giả hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Nhiều người lánh vào các quán cà phê để tránh nóng nhưng vẫn lo lắng có thể xảy ra nổ lớn.

• 2017-03-09 19:26

Người dân, nghệ sĩ chạy tán loạn khi sân khấu bùng cháy

• 2017-03-09 19:19

Không khí buổi công chiếu phim "Kong" tại Hà Nội

• 2017-03-09 19:19

Toàn bộ sân khấu cháy rụi

Theo phóng viên hiện trường, lực lượng chữa cháy nhanh chóng được được huy động để dập lửa, lúc này toàn bộ sân khấu thiết kế trị giá một tỷ đồng đã cháy rụi. Nhân viên tổ chức sự kiện bật khóc vì quá hoảng sợ. Hiện, sân khấu đen thui vì điện đã bị cúp.

• 2017-03-09 19:18

Đại sứ Mỹ dự công chiếu phim tại Hà Nội

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - Ted Osius - là người có công hỗ trợ đoàn phim kết nối với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để quay phim ở Việt Nam.

• 2017-03-09 19:14

Sân khấu công chiếu Kong bùng cháy dữ dội

• 2017-03-09 19:11

Sân khấu bất ngờ cháy lớn

• 2017-03-09 19:10

Hoa hậu Mỹ Linh, á hậu Thanh Tú mặc kín đáo đi xem phim

Hai người đẹp đều hào hứng khi có mặt trong buổi công chiếu Kong tại Hà Nội tối 9/3.

• 2017-03-09 19:06

Nhiều quan chức cấp cao tham gia sự kiện

Sự kiện có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao của Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong ảnh, Phó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Tim Liston gặp gỡ và giao lưu thân tình cùng các sao Việt.

• 2017-03-09 19:02

Khán giả thích thú chiêm ngưỡng sân khấu 1 tỷ đồng

• 2017-03-09 18:58

Hồ Ngọc Hà gặp gỡ Tom Hiddleston

Trong chuyến đi sang Ý vừa qua, Hà Hồ có cơ hội gặp gỡ diễn viên Tom Hiddleston, người đảm nhận vai chính trong Kong: Skull Island. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết Tom rất bất ngờ khi biết cô là người Việt Nam.

• 2017-03-09 18:54

Hồ Ngọc Hà ăn mặc đơn giản nhưng quý phái

Hồ Ngọc Hà cũng là một trong những quan khách có mặt khá sớm. Vừa trở về từ chuyến đi châu Âu để tham gia loạt sự kiện thời trang, nữ ca sĩ vẫn giữ thần thái tươi trẻ, cuốn hút.

• 2017-03-09 18:50

NSƯT Thành Lộc đến sớm

NSƯT Thành Lộc hiếm hoi đến tham dự buổi ra mắt một bộ phim nước ngoài. Anh cho biết Kong: Skull Island được quay tại nhiều địa danh ở Việt Nam nên bản thân cảm thấy hào hứng khi thưởng thức và đây cũng chính là cơ hội để quảng bá du lịch cho đất nước ta.

• 2017-03-09 18:47

Lý Quí Khánh hào hứng thưởng thức phim bom tấn

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh hào hứng chuẩn bị thưởng thức bộ phim bom tấn Hollywood. Anh cho biết mình vốn là fan của thể loại phim viễn tưởng hành động. Với Kong, anh càng náo nức hơn và quan tâm từ những ngày đầu.

• 2017-03-09 18:42

Những khách mời đến sớm tranh thủ chụp hình kỷ niệm. Khán giả Việt Nam rất hào hứng với bom tấn Kong lần này bởi phim có bối cảnh quay tại Việt Nam, cụ thể là Ninh Bình, Quảng Bình và vịnh Hạ Long.

• 2017-03-09 18:34

Sân khấu Hà Nội đơn giản

Tại Hà Nội, sân khấu buổi công chiếu phim bom tấn Kong được trang trí khá đơn giản. Lúc này, hầu hết khách mời cũng chưa có mặt.

• 2017-03-09 18:33

Bố siêu mẫu Hà Anh đảm nhận thiết kế hội họa cho Kong: Skull Island

Với khả năng nói tiếng Anh tốt và kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình lớn, Hà Anh được giao trọng trách dẫn dắt buổi công chiếu. Cô đến từ sớm và ăn mặc quyến rũ, cuốn hút ánh nhìn. Ngoài ra, rất có thể cô được mời đảm nhận vai trò MC sự kiện bởi bố cô chính là người Việt Nam duy nhất làm thiết kế hội họa cho phim. Hà Anh chia sẻ: "Ngay sau khi được mời làm MC, tôi đã khoe niềm vui này tới bố".

• 2017-03-09 18:27

Ý tưởng sân khấu bắt đầu từ cuối năm 2016

Ý tưởng sân khấu bắt đầu từ cuối năm 2016, tái hiện nhiều không gian và cảnh quay tại Quãng Bình. Đây được xem là một trong những không gian ra mắt phim được đầu tư hoành tráng nhất Việt Nam từ trước đến nay.

• 2017-03-09 18:22

Hồ Ngọc Hà được mời là Nghệ sĩ Việt Nam đồng hành và quảng bá bộ phim Kong: Đảo đầu lâu

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ sự vinh dự khi được mời là Nghệ sĩ Việt Nam duy nhất đồng hành và quảng bá bộ phim Kong: Đảo đầu lâu tại Việt Nam.

• 2017-03-09 18:09

Sân khấu 1 tỷ đồng, thực hiện trong 12 ngày

Tác phẩm điện ảnh mới về King Kong từng có quãng thời gian ghi hình tại Việt Nam hồi đầu năm 2016 cùng lúc có buổi họp báo ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM trong tối 9/3. Sân khấu đêm khởi chiếu được dàn dựng công phu, hoành tráng bên ngoài trung tâm thương mại Vivo City ( quận 7, TP.HCM). Theo BTC, chi phí sân khấu có giá 1 tỷ đồng, do nghệ nhân từng làm đường hoa Nguyễn Huệ thực hiện trong 12 ngày.

• 2017-03-09 17:29

Quang cảnh trước giờ buổi họp báo của Kong: Skull Island tại một trung tâm thương mại ở Quận 7, TP.HCM.

• 2017-03-09 17:03

Mùa hè năm 2014, Legendary Pictures từng trình làng Godzilla, tác phẩm về "vua của các loài quái vật". Theo kế hoạch, King Kong trong Kong: Skull Island sẽ đối đầu Godzilla trong một bom tấn vào năm 2020. Trước đó, Godzilla 2 sẽ ra mắt khán giả vào mùa hè 2019. Tuy nhiên, hiện Legendary chưa tiết lộ bất cứ kế hoạch nào về Kong 2.

Đoạn phim ngắn after-credits của Kong: Skull Island sẽ giới thiệu qua về những dự án điện ảnh quái vật tương lai của Legendary và Warner Bros.

• 2017-03-09 16:55

Theo đồ họa của ComingSoon.net, King Kong trong Kong: Skull Island có chiều cao lớn nhất từ trước tới nay nếu chỉ tính các bộ phim do Hollywood thực hiện với chiều cao 100 feet, tức 30 m. Chỉ một lần King Kong còn to hơn thế, nhưng đó là ở bộ phim của Nhật Bản mang tên King Kong vs. Godzilla với chiều cao 148 feet, tức 45,1 m.

• 2017-03-09 16:51

Trong cuộc phỏng vấn riêng dành cho Zing.vn tại Los Angeles, Mỹ hồi tháng 2, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tiết lộ rằng anh từng nhắm Ngô Thanh Vân cho một vai diễn trong Kong: Skull Island. Song, khi ấy, người bạn Việt Nam của anh còn bận rộn làm đạo diễn kiêm diễn viên cho Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016). Cuối cùng, nhân vật người Việt trong phim cũng bị cắt bỏ do thay đổi kịch bản.

Song, nhà làm phim trẻ tiết lộ anh sẽ sớm mở một công ty tại Sài Gòn để được hợp tác với Ngô Thanh Vân và các tài năng diễn xuất của Việt Nam cho các sản phẩm MV, phim điện ảnh trong thời gian tới.

• 2017-03-09 16:48

Trao đổi nhanh với phóng viên Zing.vn, nhà phát hành CGV kỳ vọng Kong: Skull Island có thể thu hơn 1,5 triệu USD sau ba ngày đầu ra rạp (tính cả các suất chiếu sớm trong tối 9/3) tại Việt Nam.

Kỷ lục về doanh thu ra mắt đối với một bom tấn tại thị trường Việt Nam lúc này vẫn thuộc về Fast & Furious 7 (2015) với 2,43 triệu USD (tương đương 52,3 tỷ đồng) sau ba ngày chiếu chính thức và hai ngày chiếu sớm.

• 2017-03-09 16:37

Có hơn một tháng quay phim tại Việt Nam nên dàn sao của Kong: Skull Island đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với quốc gia xinh đẹp vùng Đông Nam Á. Trong khi Tom Hiddleston thích đi lặn ở Phong Nha, Brie Larson từng dành một tuần để ở lại Hà Nội, ngồi xe máy và tham gia tour ẩm thực, còn Samuel L. Jackson thì đặc biệt sửng sốt khi thấy người dân thủ đô nhận ra và gọi tên mình giữa đường phố.

Họ cùng chia sẻ tình yêu với miền đất và khẳng định rằng người dân Việt Nam chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào trước vẻ đẹp của quê hương qua những thước phim của Kong: Skull Island.

• 2017-03-09 16:33

Kong: Skull Island là bom tấn có ngân sách lên tới 185 triệu USD do Legendary Pictures và Warner Bros. hợp tác sản xuất. Bộ phim đặc biệt được khán giả Việt Nam quan tâm khi đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cùng nhiều ngôi sao như Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Samuel L. Jackson... từng trực tiếp tới Quảng Bình, Ninh Bình và vịnh Hạ Long để ghi hình hồi đầu năm 2016.

Tối 9/3, bom tấn có buổi họp báo ra mắt cùng lúc tại Hà Nội và TP.HCM.

Nhóm phóng viên