Tác phẩm điện ảnh mới về King Kong từng có quãng thời gian ghi hình tại Việt Nam hồi đầu năm 2016 cùng lúc có buổi họp báo ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM trong tối 9/3.

• 2017-03-09 18:09

Sân khấu 1 tỷ đồng, thực hiện trong 12 ngày

Sân khấu đêm khởi chiếu được dàn dựng công phu, hoành tráng bên ngoài trung tâm thương mại Vivo City ( quận 7, TP.HCM). Theo BTC, chi phí sân khấu có giá 1 tỷ đồng, do nghệ nhân từng làm đường hoa Nguyễn Huệ thực hiện trong 12 ngày.

• 2017-03-09 17:29

Quang cảnh trước giờ buổi họp báo của Kong: Skull Island tại một trung tâm thương mại ở Quận 7, TP.HCM.

• 2017-03-09 17:03

Mùa hè năm 2014, Legendary Pictures từng trình làng Godzilla, tác phẩm về "vua của các loài quái vật". Theo kế hoạch, King Kong trong Kong: Skull Island sẽ đối đầu Godzilla trong một bom tấn vào năm 2020. Trước đó, Godzilla 2 sẽ ra mắt khán giả vào mùa hè 2019. Tuy nhiên, hiện Legendary chưa tiết lộ bất cứ kế hoạch nào về Kong 2.

Đoạn phim ngắn after-credits của Kong: Skull Island sẽ giới thiệu qua về những dự án điện ảnh quái vật tương lai của Legendary và Warner Bros.

• 2017-03-09 16:55

Theo đồ họa của ComingSoon.net, King Kong trong Kong: Skull Island có chiều cao lớn nhất từ trước tới nay nếu chỉ tính các bộ phim do Hollywood thực hiện với chiều cao 100 feet, tức 30 m. Chỉ một lần King Kong còn to hơn thế, nhưng đó là ở bộ phim của Nhật Bản mang tên King Kong vs. Godzilla với chiều cao 148 feet, tức 45,1 m.

• 2017-03-09 16:51

Trong cuộc phỏng vấn riêng dành cho Zing.vn tại Los Angeles, Mỹ hồi tháng 2, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tiết lộ rằng anh từng nhắm Ngô Thanh Vân cho một vai diễn trong Kong: Skull Island. Song, khi ấy, người bạn Việt Nam của anh còn bận rộn làm đạo diễn kiêm diễn viên cho Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016). Cuối cùng, nhân vật người Việt trong phim cũng bị cắt bỏ do thay đổi kịch bản.

Song, nhà làm phim trẻ tiết lộ anh sẽ sớm mở một công ty tại Sài Gòn để được hợp tác với Ngô Thanh Vân và các tài năng diễn xuất của Việt Nam cho các sản phẩm MV, phim điện ảnh trong thời gian tới.

• 2017-03-09 16:48

Trao đổi nhanh với phóng viên Zing.vn, nhà phát hành CGV kỳ vọng Kong: Skull Island có thể thu hơn 1,5 triệu USD sau ba ngày đầu ra rạp (tính cả các suất chiếu sớm trong tối 9/3) tại Việt Nam.

Kỷ lục về doanh thu ra mắt đối với một bom tấn tại thị trường Việt Nam lúc này vẫn thuộc về Fast & Furious 7 (2015) với 2,43 triệu USD (tương đương 52,3 tỷ đồng) sau ba ngày chiếu chính thức và hai ngày chiếu sớm.

• 2017-03-09 16:37

Có hơn một tháng quay phim tại Việt Nam nên dàn sao của Kong: Skull Island đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với quốc gia xinh đẹp vùng Đông Nam Á. Trong khi Tom Hiddleston thích đi lặn ở Phong Nha, Brie Larson từng dành một tuần để ở lại Hà Nội, ngồi xe máy và tham gia tour ẩm thực, còn Samuel L. Jackson thì đặc biệt sửng sốt khi thấy người dân thủ đô nhận ra và gọi tên mình giữa đường phố.

Họ cùng chia sẻ tình yêu với miền đất và khẳng định rằng người dân Việt Nam chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào trước vẻ đẹp của quê hương qua những thước phim của Kong: Skull Island.

• 2017-03-09 16:33

Kong: Skull Island là bom tấn có ngân sách lên tới 185 triệu USD do Legendary Pictures và Warner Bros. hợp tác sản xuất. Bộ phim đặc biệt được khán giả Việt Nam quan tâm khi đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cùng nhiều ngôi sao như Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Samuel L. Jackson... từng trực tiếp tới Quảng Bình, Ninh Bình và vịnh Hạ Long để ghi hình hồi đầu năm 2016.

Tối 9/3, bom tấn có buổi họp báo ra mắt cùng lúc tại Hà Nội và TP.HCM.

Nhóm phóng viên