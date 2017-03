Sân khấu tái hiện hình ảnh vua khỉ của phim "Kong: Skull Island" trong buổi công chiếu tại TP.HCM chỉ còn trơ trọi khung sắt sau sự cố cháy dữ dội tối 9/3.

Chiều 9/3 tại khu vực ngoài trời của trung tâm thương mại Vivo City (quận 7. TP.HCM), buổi công chiếu bộ phim bom tấn Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Sân khấu sự kiện công chiếu được dàn dựng công phu, hoành tráng. Theo ban tổ chức, chi phí xây dựng sân khấu có giá hơn một tỷ đồng, do nghệ nhân từng làm đường hoa Nguyễn Huệ thực hiện trong vòng 12 ngày.

Cận cảnh mô hình vua khỉ - nhân vật chính của Kong: Skull Island được tái hiện sống động tại buổi công chiếu phim ở Sài Gòn khiến khán giả thích thú.

Sự hung dữ của Kong được nghệ sĩ người Việt khắc họa tinh tế như thật.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tiết lộ anh đã đấu tranh rất nhiều với hãng phim để được ghi hình Kong tại Việt Nam.

Ý tưởng sân khấu được nhen nhóm từ cuối năm 2016, tái hiện nhiều không gian và cảnh quay tại Quảng Bình. Đây được xem là một trong những không gian ra mắt phim được đầu tư hoành tráng nhất Việt Nam từ trước đến nay. Ngoài các nghệ sĩ, sự kiện còn có sự tham gia của các quan chức cấp cao của Mỹ và Việt Nam.

Sự kiện diễn ra suôn sẻ cho đến khi chương trình chính thức bắt đầu vào khoảng 19h. Trong màn mở đầu, các vũ công trong vai thổ dân thể hiện các màn múa lửa khá mạo hiểm. Tuy nhiên, điều này không may đã gây ra sự cố hỏa hoạn khi lửa bén vào các vật liệu dễ cháy.

Khi lửa bùng phát từ trên cao, từ phần cánh tay của mô hình King Kong, MC Hà Anh và các khách mời vẫn chưa phát hiện ra. Đến khi lửa bắt đầu lan rộng, mọi người mới bắt đầu sơ tán trong sự hoảng loạn.

Phó Tổng lãnh sự Mỹ: Kong giúp quảng bá du lịch Việt Nam

Do được bố trí túc trực sẵn bên ngoài khu vực tổ chức sự kiện nên lực lượng chữa cháy nhanh chóng được huy động để dập lửa. Tuy nhiên, do sân khấu được thiết kế từ vật liệu dễ cháy, trời có gió to nên lửa lan nhanh và mạnh, khiến toàn bộ thiết kế trị giá một tỷ đồng nhanh chóng chìm trong biển lửa.

Khi sự cố xảy ra, hàng trăm nghệ sĩ và khán giả hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Nhiều người lánh vào các quán cà phê để tránh nóng nhưng vẫn lo lắng có thể xảy ra nổ lớn. Theo phóng viên hiện trường, nhân viên tổ chức sự kiện bật khóc vì quá hoảng sợ.

Sự cố không may xảy ra khiến sự kiện ra mắt phim tại TP.HCM phải chấm dứt trong sự tiếc nuối của nhiều người. Hiện, điện của Vivo City, TP.HCM cũng đã được cúp để tiện việc chữa cháy.

Sân khấu tái hiện hình ảnh vua khỉ của phim Kong: Skull Island chỉ còn trơ trọi khung sắt sau sự cố cháy dữ dội. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đăng tải hình ảnh cũng như cảm xúc hoảng sợ khi chứng kiến trận cháy dữ dội.

Như vậy, sự kiện ra mắt Kong: Skull Island tại TP.HCM đã bị hủy bỏ. Song song đó, sự kiện tại Hà Nội vẫn diễn ra như bình thường. Hiện đại diện của đơn vị tổ chức là CGV chưa có phản hồi chính thức.

Nguyễn Thành - Phương Giang