Một tòa án của Trung Quốc vừa ban hành phán quyết yêu cầu ba công ty con của Samsung Electronics phải trả 11,6 triệu USD do vi phạm bản quyền đối với sản phẩm điện thoại thông minh của Huawei Device Co Ltd.

Huawei đã dành chiến thắng pháp lý trước Samsung tại Trung Quốc Huawei là người khổng lồ trong lĩnh vực viễn thông của Trung Quốc. Tập đoàn này nắm giữ hơn 50.000 bằng sáng chế về công nghệ viễn thông. Huawei và Samsung đã vướng vào các vụ tranh cãi và kiện tụng được một thời gian. Phán quyết mới ban hành từ tòa án Trung Quốc là động thái mới nhất về câu chuyện dài hàng tháng qua giữa hai người khổng lồ công nghệ Trung - Hàn. Theo Reuters, cả hai công ty đã gửi nhiều đơn kiện buộc tội nhau vào năm ngoái. Samsung cáo buộc điện thoại thông minh Honor và Mate 8 của Huawei đã sử dụng bất hợp pháp một số bằng sáng chế điện thoại thông minh của Samsung. Trong khi đó, Huawei đã tiến hành các thủ tục tố tụng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ hai tháng trước đó, nhằm buộc Samsung phải bồi thường cho việc sử dụng công nghệ 4G không có giấy phép. Phán quyết của tòa án Trung Quốc đánh dấu sự thành công về mặt pháp lý đầu tiên của Huawei đối với Samsung. Tòa án đã yêu cầu 5 công ty của Samsung chấm dứt vi phạm bản quyền của Huawei, trong đó 3 công ty sẽ phải nộp tiền phạt. Huawei ước tính hơn 30 triệu sản phẩm của Samsung (ước tính đem lại doanh thu 12,7 tỷ USD) đã vi phạm bằng sáng chế 4G. “Đại gia” Trung Quốc cho rằng 20 loại điện thoại thông minh và máy tính bảng của Samsung trong đó có Galaxy S7 đã sử dụng trái phép công nghệ của mình. Samsung đã phải “chiến đấu” ở nhiều “mặt trận pháp lý” trong vài năm nay. Người khổng lồ Hàn Quốc đã giành được một thắng lợi đầy ý nghĩa tại Tòa án Hoa Kỳ vào tháng 12/2016, khi án lệnh bồi thường thiệt hại 399 triệu USD cho Apple đã bị Tòa án Phúc thẩm bãi bỏ. Hiện Samsung chưa đưa ra bình luận gì về phán quyết của tòa án Trung Quốc. Đăng Khoa -