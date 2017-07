Galaxy J7 Nxt có cấu hình không mạnh hơn so với một chiếc máy ra mắt năm 2015.

Samsung vừa tung ra một điện thoại thông minh mới. Được gọi là Galaxy J7 Nxt, thiết bị sở hữu vi xử lý octa-core xung nhịp 1.6 GHz. Màn hình sản phẩm này có độ phân giải HD với kích thước 5,5 inch. Máy được trang bị RAM 2 GB đi kèm bộ nhớ trong là 16 GB (có thể mở rộng lên đến 256 GB).

Galaxy J7 Nxt là thiết bị mới nhất của Samsung. Ảnh: Gsmarena.

Galaxy J7 Nxt có một camera phía sau 13 MP, trong khi đó camera trước có độ phân giải 5 MP. Máy có kích thước tổng thể là 152,4 x 78,6 x 7,6 mm và nặng 170 gram. Thiết bị chạy Android 7.0 Nougat và dung lương pin 3.000 mAh.

Nếu bạn so sánh, J7 Nxt không gì khác hơn là một phiên bản mới của Galaxy J7 từ năm 2015, với những thay đổi nhỏ. Máy có hai màu đen và vàng. Chiếc điện thoại này hiện bán ở Ấn Độ, nơi nó có giá dưới 11.490 INR (khoảng 4 triệu đồng).

Trước đây Samsung đã tung ra các dòng máy Nxt như Galaxy J1 Nxt, Galaxy Ace Nxt, Galaxy On Nxt. Những mẫu máy này đều là phiên bản rẻ và tối giản hơn so với các dòng máy đã xuất hiện trước đó.

