Galaxy S8 và S8 + sẽ được trang bị cảm biến vân tay ở mặt sau thay vì tích hợp vào màn hình mà nguyên nhân là do Samsung không có đủ thời gian.

Samsung Galaxy S8 và S8 + sẽ được trang bị các cảm biến vân tay ở mặt sau. Đó không hoàn toàn là ý tưởng mà Samsung mong muốn nhưng phần quét vân tay bị đẩy ra mặt sau là bởi công ty này không có đủ thời gian để kịp phát triển công nghệ cảm biến vân tay tích hợp trong màn hình mà hãng mong muốn.

Một nhà đầu tư Hàn Quốc cho biết đối tác chịu trách nhiệm sản xuất các cảm biến vân tay cho Samsung có thể là nguyên nhân của điều này. Synaptics là công ty được lựa chọn để phát triển công nghệ cho phép các tích hợp cảm biến vân tay bên dưới màn hình, thế nhưng hãng này đã không thể phát triển kịp mốc thời gian kỳ vọng của Samsung.

Phóng viên trang Forbes tin rằng Qualcomm sở hữu công nghệ có thể làm được điều này. Đó là một hệ thống siêu âm sử dụng âm thanh để lập bản đồ dấu vân tay có thể hoạt động thông qua tấm màn hình, nhưng có một độ dày nhất định, và vị phóng viên này còn từng được xem bản demo của kỹ thuật. Tuy nhiên, chưa có công ty nào đưa công nghệ này vào triển khai, và Samsung không thể triển khai vì hãng không chỉ sử dụng chip Snapdragon, loại chip mà công nghệ này có thể đã được phát triển dựa trên.

Cảm biến vân tay gắn phía sau sẽ là một trong những công nghệ gắn bó với các hãng sản xuất smartphone suốt năm nay. Năm sau, khi công nghệ này trưởng thành hơn, cảm biến vân tay sẽ được tích hợp vào màn hình của tất cả các điện thoại cao cấp. Theo tin đồn, Apple sẽ trang bị công nghệ cảm biến vân tay tích hợp vào màn hình cho iPhone. Và nếu iPhone làm được thì những hãng khác sẽ vội vã chạy theo.

Theo Forbes thì có lẽ Samsung sẽ trang bị thêm các tính năng bảo mật khác cho máy ngoài cảm biến vân tay. Có thể S8 sẽ có cả chức năng quét mống mắt và nhận dạng khuôn mặt. Sử dụng song song cả hai tính năng để tăng cường bảo mật sẽ là một lợi điểm bán hàng nữa. Theo phóng viên của Forbes, nhiều khả năng, Samsung sẽ đẩy độ an toàn của công nghệ quét mống mắt lên hơn nhiều so với công nghệ quét vân tay. Công ty tuyên bố trong cuộc họp báo Note 7 rằng công nghệ quét mống mắt an toàn hơn 100 lần, và nhiều người thấy nó dễ sử dụng hơn, đặc biệt là với những chiếc điện thoại lớn khó cầm bằng một tay và mở khóa bằng dấu vân tay.

Lê Kiên (Theo Forbes)