Galaxy S8 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29/3. Đoạn video giới thiệu chính thức cho sự kiện Galaxy Unpacked 2017 đã được đăng tải cách đây ít giờ.

Theo PhoneArena, Samsung sẽ mang đến một điều bất ngờ với Galaxy S8. Và cũng giống như LG G6, Galaxy S8 sẽ thay đổi thiết kế truyền thống của những chiếc smartphone với màn hình cong, 4 cạnh viền siêu mỏng cùng nhiều điều bất ngờ khác có thể kể đến như: chip xử lý Snapdragon 835 mạnh mẽ, 2 phiên bản với 2 kích thước màn hình khác nhau hay trợ lý ảo Samsung Bixby. Ngoài ra, Samsung cũng xác nhận sẽ bán kèm Galaxy S8 với tai nghe của AKG.

This is the #GalaxyS8 teaser Samsung will be showing in a few moments. Galaxy UNPACKED will be held on March 29, 2017. #MWC2017 pic.twitter.com/6kYY4G1LSZ

— Faryaab Sheikh (@Faryaab) Ngày 26 tháng 02 năm 2017

Sự kiện Galaxy Unpacked 2017 sẽ diễn ra vào ngày 29/3. Còn tại MWC năm nay, Samsung đã mang đến 2 dòng tablet mới đó là Galaxy Tab S3 chạy Android và bộ đôi Galaxy Book chạy Windows 10.

Phúc Thịnh