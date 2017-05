Chứng khoán Tokyo khép phiên chiều 1/5 tăng điểm giữa bối cảnh giới đầu tư hoan nghênh việc đồng yen yếu đi cũng như thỏa thuận ngân sách Mỹ mà các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa nước này vừa đạt được.

Nếu được thông qua, thỏa thuận này sẽ đẩy lùi việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,59% (113,78 điểm) lên đóng phiên ở mức 19.310,52 điểm. Đây là mức điểm đóng cửa phiên cao nhất kể từ ngày 21/3.

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Một số doanh nghiệp Nhật Bản công bố báo cáo lợi nhuận khởi sắc cũng là yếu tố mang tính lực đẩy cho thị trường phiên này, bất chấp việc một bộ phận giới đầu tư kìm lại việc thực hiện các giao dịch lớn trước kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản. Trong đó, giá cổ phiếu của Toyota tăng 0,12% lên 6.042 yen/cổ phiếu; cổ phiếu của Panasonic tăng giá 0,53% lên đóng phiên ở mức 1.337,5 yen/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ đóng phiên tăng 0,35% lên 711,7 yen/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của Sony tiến 3,03% lên 3.873 yen/cổ phiếu sau khi công ty này công bố báo cáo về triển vọng lợi nhuận lạc quan trong năm tài chính hiện tại (kết thúc vào tháng 3/2018) cách đây ít ngày.

Phiên này, đồng USD mạnh lên so với đồng yen, được giao dịch ở mức 111,86 yen/USD, so với mức 111,41 yen/USD ghi nhận trong phiên cuối tuần trước tại New York.

Các thị trường Nhật Bản sẽ đóng cửa nghỉ lễ trong ba phiên, bắt đầu từ ngày 3/5.

Hòa cùng đà tăng của chứng khoán Tokyo, chứng khoán Australia phiên này cũng tiếp tục xu hướng đi lên phiên thứ bảy liên tiếp, giữa bối cảnh các mã cổ phiếu của nhiều lĩnh vực được giá đã bù đắp cho sự mất giá của các mã cổ phiếu năng lượng và nguyên liệu cơ bản.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,6% (32,436 điểm) lên đóng phiên ở mức 5.956,5 điểm, đánh dấu chuỗi phiên tăng điểm dài nhất kể từ tháng 7/2016.

Chỉ số S&P/NZX 50 của New Zealand chốt phiên này cũng tăng 0,05% (3,47 điểm) lên 7.382,22 điểm, đánh dấu phiên đi lên thứ sáu liên tiếp. Đà tăng này được dẫn dắt bởi sắc xanh ghi nhận trong khu vực tài chính, với việc giá cổ phiếu của Westpac Banking và ANZ tăng lần lượt 0,5% và 0,6%./.

