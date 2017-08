‘Sắc đẹp ngàn cân’ đang là bộ phim Việt thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Tuy nhiên, với những ai đã xem phiên bản Hàn Quốc trước đó sẽ khó tránh khỏi việc so sánh.

Poster phim "Sắc đẹp ngàn cân"

Ưu điểm

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hot với ngoại hình đẹp và diễn xuất tương đối trẻ trung, tươi tắn. Minh Hằng vào vai nữ chính Hà My, một cô gái có ngoại hình xấu xí chọn lựa cách phẫu thuật thẩm mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu so với nữ chính bản Hàn Kim Ah Joong, Minh Hằng khó mà vượt qua được. Tuy nhiên, diễn xuất của Minh Hằng khá tròn trịa, tự nhiên và không bị “đơ” như một số diễn viên trẻ hiện tại.

Rocker Nguyễn mặc dù là ca sĩ đá chéo sân sang điện ảnh, lần đầu đảm nhận vai nam chính nhưng diễn xuất của anh cũng khá ổn, không có quá nhiều chiều sâu nhưng vẫn thể hiện được đúng tinh thần của một nhà sản xuất âm nhạc tài hoa mang trong mình trái tim đa cảm.

Minh Hằng vai Hà My

Rocker Nguyễn vào vai nhà sản xuất âm nhạc Duy Khang

Dàn viễn viên phụ là một trong những yếu tố khiến bộ phim trở nên thú vị hơn. Những cái tên quen thuộc như Đại Nghĩa, La Thành không phụ sự kỳ vọng của khán giả. Nét diễn duyên dáng, dí dỏm của hai nam danh hài đã đem đến không ít tiếng cười cho bộ phim.

Hiệu ứng hình ảnh của phim khiến khán giả khá dễ chịu. Phim không có nhiều cảnh quay màu mè, lòe loẹt. Thay vào đó là tông màu ấm, dịu mắt tạo cho người xem cảm giác thoải mái.

Nhược điểm

Như đã đề cập phía trên, cái bóng của “Sắc đẹp ngàn cân” Hàn Quốc quá lớn khiến khi đặt cạnh, phiên bản Việt Nam dễ bị so sánh. Có lẽ do dàn viễn viên Hàn Quốc đều là những tên tuổi nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm nên thần thái và chiều sâu của họ hơn hẳn những gương mặt trẻ có phần non nớt của dàn diễn viên Việt.

Âm nhạc là phần quan trọng nhất trong bộ phim. “Maria” đã trở thành huyền thoại mà không có bất cứ ca khúc nào có thể thay thế. Tuy nhiên, do vấn đề bản quyền, ca khúc đã được đổi thành “Muốn có anh”. Giọng hát của Minh Hằng dễ nghe nhưng không được đánh giá cao. Tất nhiên, ca khúc mới này không đem lại nhiều ấn tượng cũng như cảm xúc cho người xem.

Phân cảnh "huyền thoại" bản Hàn

Dù biết rằng Minh Hằng muốn tự thể hiện nhân vật của mình nhưng thực sự khoác lên người bộ đồ silicon cồng kềnh khiến tạo hình nhân vật trở nên thô cứng như tượng sáp, mất đi vẻ chân thực. Hơn thế, trong các cảnh trình bày ca khúc, khẩu hình của Minh Hằng không khớp với lời.

Tạo hình thô cứng của Hà My trước khi thẩm mỹ

Trailer phim "Sắc đẹp ngàn cân"

Với những khán giả khó tính hoặc đã dành nhiều tình cảm cho bản Hàn, “Sắc đẹp ngàn cân” bản Việt sẽ ít nhiều gây thất vọng. Nhưng xét một cách công tâm, bộ phim cũng đã thể hiện đầy đủ tinh thần “bất cứ ai cũng có quyền tỏa sáng” và mang đến những phút giây thư giãn thoải mái cho khán giả.

Phim chính thức ra rạp vào 4/8 trên toàn quốc.

Minh Thư