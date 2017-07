Phụ xe Đặng Mậu Thanh B. đã có hành vi không đúng mực: quát mắng, ném ba lô và đuổi khách nước ngoài xuống giữa đường tại Nha Trang, tạo hình ảnh xấu nên nhà xe V.N. đã quyết định sa thải người này.

Chiều 27/7, trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Mỹ Thảo, Giám đốc nhà xe V.N. (Chi nhánh hãng xe chở khách du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã ra quyết định sa thải đối với Đặng Mậu Thanh B. (30 tuổi, nhân viên xếp chỗ) do có hành vi không đúng mực đối với hành khách.

Nam phụ xe quát mắng, đuổi du khách nước ngoài xuống giữa đường. Ảnh cắt từ clip.

Theo bà Thảo, trong bản giải trình, anh B. thừa nhận đã to tiếng, văng tục với nhóm du khách nước ngoài. "Nhân viên này cho biết, ngày 25/7, khi đang sắp chỗ ngồi trên ô tô cho khách từ Nha Trang đi Sài Gòn thì phát hiện hai du khách người Nga ngồi không đúng vị trí.

Hai người này mua vé lên xe ở Hội An theo dạng vé mở nên không có số ghế. Tuy nhiên, khi lên xe nhóm khách này lại ngồi vào vị trí đã có người đặt. Thấy vậy, anh B. lên tiếng nhắc nhở nhưng họ không đồng ý. Khi đang giải thích, anh B. bất ngờ bị một trong hai cô gái nhổ nước bọt vào mặt. Do bức xúc nên nhân viên này đã to tiếng, văng tục với nhóm khách nước ngoài", bà Thảo chia sẻ.

Bà Thảo cho rằng, việc quăng túi xách của khách xuống đất cũng chỉ vì nhân viên này muốn cảnh cáo, mời nữ du khách nước ngoài xuống để giải quyết sự việc, tránh ảnh hưởng đến những hành khách khác.

Tường trình về hành động cầm gậy sắt đe dọa một ông Tây khi có ý định can ngăn sự việc, nam phụ xe lý giải do nóng nảy, không kiềm chế được nên muốn ra hiệu cảnh cáo.

Ngay khi được mọi người giải thích, nhóm du khách người Nga đã xin lỗi phụ xe và tiếp tục di chuyển về Sài Gòn.

Nhà xe V.N. đã quyết định sa thải phụ xe Đặng Mậu Thanh B. sau vụ việc này.

"Khi xem lại video, bản thân tôi cũng cảm thấy bức xúc và không đồng ý với cách hành xử của nhân viên. Dù hành khách có sai nhưng nhân viên cũng không được quyền to tiếng, văng tục với khách. Rõ ràng, anh B. chưa biết cách ứng xử giải quyết sự việc trong tình huống này", bà Thảo khẳng định.

Giám đốc nhà xe V.N. cũng bày tỏ mong muốn gặp những hành khách trên để gửi lời xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 27/7, Đại diện Tổng cục Du lịch đã yêu cầu Sở Du lịch Khánh Hòa vào cuộc, xác minh làm rõ sự việc. Đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, công ty nếu phát hiện sai phạm.

Do hãng xe chở nhóm du khách đăng ký kinh doanh tại TP. HCM nên hiện Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản đề nghị Sở GTVT TP. HCM phối hợp xử lý vụ việc.

