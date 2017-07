Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 30-7 đã có công điện khẩn, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân sự cố sà lan đâm ghe chở cát làm 2 người mất tích trên sông Sài Gòn vào sáng sớm cùng ngày.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời tăng cường tuần tra, chủ động phòng ngừa không để sự cố tương tự xảy ra.

Vụ tai nạn xảy ra vào 2 giờ 30 phút cùng ngày. Thời điểm trên, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển ghe chở 15 m3 cát lưu thông trên sông Sài Gòn (hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), chở theo chị Thúy Em (vợ anh Thuận) cùng con trai là Lê Long An (16 tuổi) và con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi). Bất ngờ ghe của anh Thuận bị sà lan SG7552 từ phía sau đâm mạnh, nước tràn vào. Anh Thuận hô hoán kêu vợ con nhảy xuống sông nhưng chỉ có anh Thuận và cháu An kịp nhảy và được người trên sà lan thả phao cứu sống. Riêng chị Thúy Em và cháu Bình không nhảy kịp nên bị chìm cùng chiếc ghe.

Hai cha con anh Thuận buồn đau sau vụ tai nạn

Tại cơ quan công an, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An), người làm thuê cho sà lan, khai nhận sà lan do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An) điều khiển. Trong lúc cầm lái thì ông Kha đau bụng, đi vệ sinh nên nhờ ông Hải lái giùm. Do trời tối nên sau 10 phút cầm lái, ông Hải để sà lan đâm vào ghe. Ông Hải không có giấy phép lái phương tiện đường thủy.

Đến tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Bình Dương kết hợp với TP HCM vẫn tiến hành bơm hút cát để trục vớt ghe và tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Tin-ảnh: N.Phú