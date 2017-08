Hành khô là thứ gia vị được sử dụng trong nhiều món ăn quen thuộc của người dân như xôi, bánh cuốn.... Tuy nhiên, phía sau đó là quy trình chế biến siêu kinh hãi khiến ai cũng rợn người khi chứng kiến.

Theo thông tin từ VTV thì tại xã Dương Xã (huyện Gia Lâm, Hà Nội) lãnh đạo phòng y tế huyện Gia Lâm cho biết sau quá trình kiểm tra đoàn đã phát hiện ra quy trình chế biến hành khô khiến người tiêu dùng kinh hãi.

Theo đó, đoàn kiểm tra cho biết ở xã Dương Xá có gần 20 cơ sở sản xuất hành phi và tất cả đều có chung quy trình siêu bẩn. Điều đáng nói ở đây là khi đoàn kiểm tra xuất hiện nhân viên trong xưởng đã chống đối quyết liệt, ngay cả khi có sự góp mặt của chủ tịch xã.

Hành khô giả được chế biến từ khoai tây mọc mầm, thối rữa. Nguồn: VTV24

Tại các cơ sở này, tất cả đều thực hiện theo cung cách đơn giản nhất, không có thứ gì được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Họ sử dụng nguyên liệu chính là khoai tây hỏng, đã thối hoặc lên mầm nhưng chỉ được rửa qua loa và để nguyên cả vỏ.

Những bao tải hành được vận chuyển đến đây đều có dán tem nhãn chữ Trung Quốc. Trong đó, hành chủ yếu đã thối rữa nhưng lại được bóc vỏ rồi được dùng chân giẫm lên để rửa, nhằm làm bong tróc lớp vỏ thối ra khỏi củ hành.

Theo người sơ chế, loại hành này được dùng làm nguyên liệu vẫn còn... lịch sự và tốt hơn rất nhiều so với hành tây thối và khoai tây thối. Thậm chí, trong số những củ khoai tây được dùng làm nguyên liệu, có củ còn mọc mầm, sứt sẹo và nham nhở. Khoai tây không cần được gọt vỏ dù dính nhiều đất, cát mà được cho luôn vào một loại máy để thái miếng tự động.

Quy trình chế biến hành khô giả siêu bẩn. Ảnh: VTV

Bà Đặng Thị Miên, Phó trưởng phòng y tế huyện Gia Lâm thừa nhận: “Các loại như thế này là phải loại bỏ đi, chứ củ khoai tây bị hỏng như vậy thì không đủ điều kiện. Nếu khoai tây chưa gọt vỏ thì có rửa đi chăng nữa cũng chưa thể đảm bảo được. Còn những loại khoai đã mọc mầm thì theo quy định là không được đưa vào sử dụng. Quy trình này chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”

Không chỉ có thế mà thứ phụ gia làm nên gia vị quen thuộc này cũng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay chất lượng nguyên liệu. Khoảng cách từ khu chế biến vốn đã mất vệ sinh tới khu vực bếp nấu không xa.

Loại gia vị giá rẻ này có thể là nguyên nhân gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng. Theo Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết sản phẩm chứa rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Chất độc do khoai tây nảy mầm hình thành trong sản phẩm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng.

Khoai tây thối là nguyên liệu chính làm nên thứ gia vị hàng ngày này. Ảnh: VTV

Ngoài ra, khoai chiên trong dầu nóng cao còn sinh ra chất gây ung thư và dầu chiên đi chiên lại cũng tạo ra chất có hại cho sức khỏe người dùng. Đặc biệt, độc tố nấm mốc từ hành tây, khoai tây hỏng không thể bị phân hủy dù được chiên trong dầu nóng, gây nguy hại tới người sử dụng khi ăn phải.

Ông Dương Tiến Thoại, chủ tịch UBND xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội: “Trong quá trình thực hiện cũng có một số hộ gia đình chưa sản xuất hành phi được đúng quy trình hướng dẫn của y tế. Trước tiên, với trách nhiệm của UBND xã thì sẽ tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình, nếu các hộ dân không thực hiện đúng cam kết của ủy ban thì sẽ cương quyết đóng cửa các hộ gia đình vi phạm để đảm bảo uy tín và tiếng của làng nghề sản xuất hành, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, người tiêu dùng”. Được biết, xã Dương Xá có gần 20 cơ sở sản xuất hành phi đã hoạt động hơn 15 năm nay, trung bình mỗi năm xuất ra thị trường hàng chục tấn hành phi. Thế nhưng, cả xã hiện chỉ có 10 cơ sở được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Q.N (T/H)

Theo Đời sống Plus/GĐVN