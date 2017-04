Chị B yêu cầu trả số tiền 27 triệu đồng vay trước đó, tuy nhiên đối tượng không có tiền trả, sau đó Quang đã sạt hại người tình tại nhà riêng.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút đêm qua (24/4), tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Ngô Thanh Quang (31 tuổi, có địa chỉ như trên) đã xuống tay sát hại người tình rồi ôm xác ngủ qua đêm tại nhà mình.

Theo người dân cho hay, vào thời gian trên mọi người thấy trong nhà Quang có tiếng cãi vã, sau đó là tiếng la hét cầu cứu của một người phụ nữ. Đến khoảng 21 giờ, mọi người phát hiện Quang đang nằm ôm xác người tình trong nhà và người dân đã cấp báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Tứ Kỳ và Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại hiện trường điều tra sự việc.

Đối tượng Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: X.Mai

Theo cơ quan CSĐT tỉnh Hải Dương, khi lực lượng chức năng đến hiện trường phát hiện xác một người phụ nữ, lúc này đối tượng Quang đang nằm dưới gầm giường, tay cầm con dao nhọn. Đồng thời, đối tượng la hét đòi tự sát và đòi gặp người thân.

Thấy đối tượng đang bị kích động mạnh, lực lượng chức năng lên kế hoạch bắt giữ. Lúc này, ngoài nói chuyện thuyết phục thì một tổ công tác khác bất ngờ lật giường, khống chế và bắt giữ đối tượng. Khi bị bắt giữ trên cổ của Quang đang quấn một sợi dây sạc điện thoại.

Qua khám khiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân được xác định là chị N. T. B (37 tuổi), trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương).

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, chị B là công nhân công ty may tại TP. Hải Dương. Cuối năm 2015, chị B tình cờ quen biết và có tình cảm Quang. Sau đó cả hai người thuê nhà trọ sinh sống như vợ chồng trên thành phố.

Thời điểm này, chồng nạn nhân sắp hết hạn án phạt tù tại trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) về hành vi cướp tài sản. Sợ chồng phát hiện mối quan hệ giữa hai người nên tối 23/4 Quang rủ chị B đi tìm phòng trọ khác trong thành phố để ở riêng.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Quang đèo chị B bằng xe máy đi từ TP. Hải Dương về xã Quang Khải nhà Quang để nói chuyện.

Tại đây, chị B yêu cầu Quang trả số tiền 27 triệu đồng vay trước đó. Do không có tiền nên Quang hẹn khi khác sẽ trả. Sau đó, hai người cãi nhau và xảy ra ẩu đả, trong lúc xô sát Quang đã sát hại người tình ngay trên giường nhà mình.

Đến khoảng 0 giờ 10 phút rạng sáng hôm nay (25/4) lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Ngô Thanh Quang phạm tội giết người.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (25/4), ông Vũ Văn Huế - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Khải cho hay, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và Ban công an xã đã cấp báo cho công an huyện Tứ Kỳ và Công an tỉnh Hải Dương cùng lực lượng liên quan về giải quyết sự việc.

Được biết, đối tượng Quang làm lao động tự do, có vợ đi làm tại Trung Quốc và có hai con nhỏ đang ở cùng bà ngoại.

Đức Tùy

