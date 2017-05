Ca sĩ Thủy Tiên tiết lộ chuyện cô bị xâm hại tình dục nhiều lần, bị đánh đập tàn nhẫn khi còn nhỏ tuổi. Những góc khuất khác về cuộc đời cũng được cô tiết lộ trong một bài báo.

Mới đây, trong bài phỏng vấn trên tạp chí Đẹp, Thủy Tiên đã tiết lộ về tuổi thơ đau đớn và cơ cực của cô. Đáng chú ý, nữ ca sĩ cho biết, cô là nạn nhân bị xâm hại tình dục nhiều lần khi ở nhà bảo mẫu. Thông tin này đang khiến cư dân mạng xôn xao.

Ca sĩ Thủy Tiên tiết lộ tuổi thơ từng bị bạo hành. Ảnh: TL

Thủy Tiên kể, sau khi ba cô mất vì bệnh lao phổi, họ hàng, người thân quay lưng với hai mẹ con cô và đưa mẹ con cô vào chùa. Do sợ bị lây bệnh, người nhà gửi cô vào một nhà bà chuyên giữ trẻ hư. Đối với cô, đó là ký ức kinh hoàng nhất của cuộc đời.

“Thời gian ấy tôi chỉ muốn chết. Tôi nghĩ, nếu tôi có sống cũng chẳng ai quan tâm. Dù có thể không có miếng ăn, không có áo mặc, nhưng tôi không thể sống như con thú mà không có tình thương”, Thủy Tiên cay đắng nói.

Giọng ca “Em đã yêu” kể tiếp, bà giữ trẻ không có con nên xin con trai về nuôi: “Tôi bị người con trai nuôi của bà chủ nhà xâm hại tình dục nhiều lần. Tôi đã kể cho mẹ và cả người đàn bà ấy nghe, nhưng họ không tin lời nói trẻ con.

Tôi cũng kể cho mẹ về việc tôi bị đánh rất nhiều, mỗi ngày cả trăm roi lận, nhưng bà giữ trẻ lại nói với mẹ tôi rằng, do tôi hư, mải chơi nên phải dạy dỗ. Lần cuối cùng, tôi đi thăm mẹ, trên đường đi tôi cứ chắp tay cầu nguyện ba phù hộ để tôi được ở với mẹ, không phải quay về nhà bà kia nữa. Nếu vẫn phải về đó, tôi nghĩ mình sẽ chết”.

Không những thế, Thủy Tiên còn cho biết, dù mẹ cô trả tiền cho bà giữ trẻ trông nom cô nhưng cô cơ cực trong gia đình ấy.

“Sáng 5 giờ, tôi phải thức dậy làm việc nhà xong mới được đi học và khi đi học về là ngay lập tức phải vào bếp nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, lau nhà. Chỉ cần về chậm 5 phút thôi, bà ấy đánh tôi không thương tiếc. Đánh nhiều tới nỗi cây roi nhũn nát ra, máu me thấm đầy người tôi. Cả gia đình ấy, cả anh con trai nuôi của người đàn bà ấy, cứ mỗi khi có việc gì không vừa ý, là lại đánh tôi. Họ trút hết giận dữ vào cây roi để quất lên người tôi. Khi ấy, tôi mới học lớp 4”, Thủy Tiên chia sẻ.

Cuối cùng, nữ ca sĩ cũng được về ở với mẹ: “Khi gặp mẹ, tôi cứ xin mẹ mãi. Mẹ tôi nói, thôi con cứ ở nhà đó ngoan đi, rồi khi mẹ bớt bệnh, mẹ sẽ đón con về. Bà vuốt tóc tôi, thì lộ ra vành tai đỏ lòm đầy mủ. Đó là hậu quả của việc ngày nào người đàn bà kia cũng dùng móng tay nhéo tai tôi. Khi ấy, mẹ tôi mới hiểu rằng những lời tôi nói là đúng. Và tôi không phải quay trở về căn nhà kinh hoàng ấy nữa”.

Cho đến bây giờ, những ký ức ấy vẫn khiến nữ ca sĩ bị ám ảnh, và mỗi lần đọc những bài báo về các vụ xâm hại, cô chỉ “lặng người đi và khóc”.

“Bây giờ, tôi phải cảm ơn những người từng khiến tôi khổ sở, bởi nhờ họ mà tôi có sự mạnh mẽ vươn lên, biết cảm thông, chia sẻ, và trân trọng những gì mình có. Muốn nhận được điều gì tốt đẹp thì trước hết phải học cách cho đi đã!

Thủy Tiên và mẹ. Ảnh: TL

Tôi, của thời điểm hiện tại, vô cùng hạnh phúc, ngủ rất ngon và không còn gặp những cơn ác mộng. Đôi khi, một cánh hoa hồng cũng khiến tôi vui cả buổi.

Cuộc đời này còn quá nhiều điều đẹp đẽ. Tôi giờ đã thấu cảm được đạo lý vô thường mà Đức Phật dạy. Và tôi luôn nghĩ, ông trời rất công bằng, lấy của mình thứ này sẽ trả lại cho mình cái khác. Điều quan trọng là mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều tốt đẹp đến hay không”, Thủy Tiên nói.

Nói về lý do vì sao lại tiết lộ những góc khuất rung động này, Thủy Tiên khẳng định: “Nhiều người nói sao tôi lại vạch áo cho người xem lưng. Nhưng thực sự, tôi có lý do của mình”. Đó cũng là lý do vì sao trước đây nữ ca sĩ nói từng rất hận gia đình.