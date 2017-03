Để có tiền tiêu xài, Phát cùng với một đối tượng khác rủ nhau vào bãi nghĩa địa của người đồng bào nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên đào trộm vật dụng mang đi bán. Khi cả hai đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Chiều 3-3, ông Lê Đắk Ý, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (xã Ea Sô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Huỳnh Tấn Phát (33 tuổi, trú tại buôn Ea Púk, xã Ea Sô) cùng tang vật cho Công an xã Ea Sô để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Trước đó, vào khoảng 19h30 tối 2-3, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô dang trên đường đi tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng lạ mặt mang theo bao tải từ trong rừng đi ra. Khi vừa nhìn thấy lực lượng kiểm lâm, 2 đối tượng liền vứt bao tải bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng kiểm lâm liền tổ chức vây bắt được Huỳnh Tấn Phát, riêng đối tượng còn lại lợi dụng trời đã bỏ trốn vào rừng.

Tang vật mà các đối tượng đào lấy bị cơ quan chức năng thu giữ

Qua kiểm tra bao tải, lực lượng đã phát hiện nhiều đồ vật dụng như: bát đĩa, bình sứ, 3,5kg kim loại cùng một số đồ dùng khác. Theo đối tượng Phát khai nhận, để có tiền tiêu xài, Phát đã rủ đối tượng đã bỏ trốn vào khu vực chôn cất người chết của người đồng bào đào trộm lấy đồ vật mang đi bán. “Trong khu bảo tồn có rất nhiều ngôi mộ của người đồng bào tại địa phương chôn cất. Thời điểm bị bắt, đối tượng Phát khai đã đào 3 ngôi mộ, lấy được số đồ vật trên”, ông Ý thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Xuân, Chủ tịch xã Ea Sô cho biết, hiện Ban Công an xã đang thụ lý hồ sơ, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Ea Kar để chỉ đạo xử lý vụ việc. “Do hiện trường nằm sâu trong rừng, ngày mai Công an xã sẽ phối hợp với Công an huyện đi kiểm tra rồi mới có bước xử lý tiếp theo”, ông Xuân cho hay.

Văn Thành