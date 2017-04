GD&TĐ - Được một người đàn ông nhờ mua giúp ma túy sau đó sẽ trả giá cao hơn, Lô Bún Phanh rủ em trai Lô May Hương tham gia. Trong lúc giao dịch, công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phát hiện và bắt giữ cả 2 anh em.

Sáng 27/4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Lô Bún Phanh (Sinh năm 1968) và em trai là Lô May Hương (SN 1971), cùng trú tại bản Nọng Ó (Hữu Lập, Kỳ Sơn). Theo cáo trạng, Phanh được một người đàn ông tên Kiên nhờ tìm mua ma túy để bán lại, người này sẽ trả giá cao hơn. Phanh bàn bạc với em trai là Lô May Hương việc đi mua ma túy. Sáng 16/12/2016, Lô May Hương đi đến khu vực rẫy C5 (bản Nọng Ó, xã Hữu Lập) gặp một người đàn ông dân tộc Mông (Lào) mua 1 cây heroin và 1 gói hồng phiến với giá 21 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Lô May Hương và Lô Bún Phanh mang số ma túy trên đến bản Na (xã Hữu Lập) để bán lại cho Kiên với giá 31,5 triệu đồng. Khi hai bên đang giao dịch thì Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt quả tang. Kết quả giám định cho thấy, số ma túy mà anh em Phanh tham gia mua bán có trọng lượng 34,95g heroin và 21g ma túy tổng hợp. Lô Bún Phanh và Lô May Hương bị truy tố ra trước pháp luật tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong muốn nhận sự khoan hồng của pháp luật. HĐXX nhận định, trong vụ án này, Lô Bún Phanh là người nhận mua ma túy về bán cho đối tượng Kiên, đồng thời bị cáo là người rủ rê, lôi kéo em trai vào con đường phạm tội nên phải chịu mức hình phạt cao hơn. Bị cáo Lô May Hương là người trực tiếp đi mua ma túy của người Lào, có vai trò giúp sức tích cực trong vụ án, cần phải tuyên phạt bằng một bản án nghiêm khắc. Xem xét vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Bún Phanh 16 năm, Lô May Hương 15 năm tù.