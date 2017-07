Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ ở trận Siêu kinh điển trên đất Mỹ. Trong lúc đó, Ronaldo vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè. Hơn thế, CR7 bị đại kình địch bỏ xa trong cuộc đua "Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại" của tạp chí Four Four Two.

Video Messi tỏa sáng, Barca hạ Real Lionel Messi lại trở thành tâm điểm của trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid. Mặc dù Neymar thu hút sự chú ý của truyền thông, song Messi mới là điểm sáng trên sân. Những diễn biến trên sân Hard Rock là minh chứng cho thấy, Messi thực sự là ông vua của Siêu kinh điển. Messi ghi bàn siêu đẳng ở Siêu kinh điển Chỉ cần một khoảnh khắc solo mang đúng thương hiệu cá nhân, Messi đã có thể chọc thủng lưới Real chỉ sau 3 phút. Căn cứ vào những diễn biến trên sân, chắc chắn đây không phải một trận giao hữu đơn thuần. Và bởi thế, màn tỏa sáng của của "Leo" càng thêm ý nghĩa. Đây đã là bàn thắng thứ 24 của Messi trong các trận Siêu kinh điển - thành tích vô tiền khoáng hậu. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè muộn. Chắc chắn CR7 sẽ theo dõi trận Siêu kinh điển, và càng không vui khi chứng kiến đại kình địch phá lưới Real. Có hề gì, nó không khiến cho cơ hội đoạt Quả bóng vàng 2017 của Ronaldo suy giảm. Màn trình diễn tương đối thành công tại Confederations Cup 2017 (được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong cả 3 trận vòng bảng của ĐT Bồ Đào Nha) càng củng cố khả năng chiến thắng của Siêu sao người Bồ, sau một mùa giải chói sáng với cú đúp La Liga và Champions League cùng Real. Kết cục của cuộc đua Quả bóng vàng 2017 có lẽ đã rõ ràng ngay từ thời điểm Ronaldo và các đồng đội đăng quang tại Cardiff đầu tháng 6. Và bởi thế, xem như CR7 đã san bằng tổng thành tích 5 Quả bóng vàng với Lionel Messi. Ronaldo, dù có Quả bóng vàng thứ 5, vẫn thua xa Messi về... sự vĩ đại Tuy nhiên trong con mắt của các chuyên gia, Ronaldo vĩnh viễn không thể vĩ đại như Messi, trừ khi anh đưa ĐT Bồ Đào Nha đến với chức vô địch World Cup. Trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của tờ báo thể thao danh tiếng FourFourTwo, Ronaldo bị Messi bỏ xa tới 3 bậc. Thậm chí, Messi còn phá vỡ thế thống trị của hai huyền thoại Maradona và Pele. Theo đó, Ronaldo xếp thứ 5, còn Messi xếp thứ 2. "Cậu bé vàng" Diego Maradona đương nhiên là huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong khi đó theo đánh giá của các chuyên gia của FourFourTwo, Messi là huyền thoại đương đại, và xếp thứ hai trong chiều sâu lịch sử bóng đá. Ronaldo xếp sau Maradona, Messi , Pele và cố huyền thoại Johan Cruyff. Maradona luôn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại Như đã nói, CR7 cần các danh hiệu cao quý nhất cấp ĐTQG, sau EURO, anh cần chinh phục thêm cúp vàng World Cup. Tương tự, Messi dù là thiên tài có một không hai trong lịch sử bóng đá, gặt hái muôn vàn vinh quang cùng Barcelona, nhưng để vượt qua cái bóng của Maradona, trở thành huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại, anh cũng cần làm được điều mà "Cậu bé vàng" đã từng làm tại Mexico 86: Đưa ĐT Argentina chạm tay tới cúp vàng World Cup. Messi đã suýt chút nữa làm được điều đó tại World Cup 2014. Tuy nhiên, số phận đã không mỉm cười với Messi và những những người yêu mến anh. Top 10 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (Theo FourFourTwo) 10: Ronaldo de Lima (Ro béo) 9: Ferenc Puskas 8: Zinedine Zidane 7: Franz Beckenbauer 6: Alfredo Di Stefano 5: Cristiano Ronaldo 4: Johan Cruyff 3: Pele 2: Lionel Messi 1: Diego Maradona