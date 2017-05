Real áp sát chức vô địch La Liga khi đánh bại Celta Vigo với tỷ số 4-1 trong trận đá bù.

Bàn thắng: Guidetti 69' - Ronaldo 10', 48', Benzema 70', Kroos 88'

Celta Vigo chẳng những không lập lại được chiến thắng 2-1 ở Cup Nhà vua, mà còn để thua với tỷ số đậm. Nhờ hai cú sút chân trái của Ronaldo ở phút thứ 10 và 48, Real sớm tạo cách biệt an toàn so với đội chủ nhà.

Trận đấu chỉ có chút "gợn sóng" khi Celta Vigo bị đuổi mất Iago Aspas và gỡ được một bàn nhờ công John Guidetti. Không lâu sau đó, Benzema đệm bóng tái hiện cách biệt hai bàn và Toni Kroos dứt điểm nhẹ nhàng ấn định chiến thắng cho Real.

Nhờ bước tiến trong trận đá bù, Real vượt lên dẫn đầu La Liga khi sở hữu 90 điểm. Với ba điểm ít hơn, đương kim vô địch Barca phải lùi xuống xếp thứ hai ngay trước vòng cuối. Để soán ngôi, Real chỉ cần giành một điểm trong chuyến làm khách trên sân của Malaga cuối tuần này.

Ronaldo và đồng đội chỉ còn cách chức vô địch đúng một điểm. Ảnh: Reuters

Do thua đối đầu trực tiếp so với Barca, Real buộc phải có điểm trong trận gặp Celta Vigo để vượt lên dẫn đầu. Trong tình thế cần tới một tiếng nói quyết định, đội bóng thủ đô một lần nữa tìm được phương án ở Ronaldo. Bằng cú sút xa đưa bóng xuyên qua hai chân hậu vệ đối phương và đi vào góc lưới, CR7 giải tỏa sức ép cho đồng đội ngay từ phút thứ 10. Khi trận đấu đang ở thế giằng co đầu hiệp hai, Ronaldo tiếp tục đóng vai trò then chốt khi sút vào góc gần nâng tỷ số lên 2-0.

Celta Vigo cũng gây được không ít sức ép về phía khung thành thủ môn Keylor Navas nhưng không thu được nhiều hiệu quả. Những pha dứt điểm của đội chủ nhà thường đi chệch khung thành, hoặc bị Navas và hàng thủ Real kịp phá lên.

Trọng tài cũng có một số tình huống khiến Celta Vigo không thể chơi với phong độ tốt nhất. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Ronaldo và nâng lên 3-1 của Benzema đều gây tranh cãi về lỗi việt vị. Chưa hết, đội chủ nhà phải chịu mất Iago Aspas từ phút 62 sau một pha va chạm với Sergio Ramos trong vòng cấm Real.

Ronaldo đang có chuỗi trận thi đấu với phong độ rất cao.

Trong tình thế khó khăn, Celta Vigo gây được chút bất ngờ khi có bàn gỡ ở phút 69. Sau nhiều tình huống dứt điểm không thành công trong hiệp một, tiền đạo John Guidetti rốt cuộc cũng tìm được mành lưới Real khi tung cú sút đập chân Ramos khiến bóng đổi hướng bay vào khung thành.

Nhưng niềm vui của Celta Vigo ngắn chẳng tày gang. Trong khi CĐV chủ nhà chưa hết vui mừng, Real chỉ cần một phút để tái hiện cách biệt. Bàn thắng then chốt đến từ đường chuyền ngang của Marcelo và Benzema chỉ còn việc đệm bóng vào khung thành trống.

Thừa thắng xông lên, Real tiếp tục chơi áp đảo cho đến hết trận. Toni Kroos tận dụng được cơ hội xâm nhập vòng cấm ở phút 88, rồi sút vào góc gần ấn định chiến thắng 4-1.

Isco (phải) tiếp tục có một trận đấu thành công.

Theo VNE