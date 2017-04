Việc sắp xếp tủ giày cũng sẽ có mối liên quan chặt chẽ đến phong thủy cửa chính, hay chính là đến sức khỏe, tài lộc của gia đình.

Tủ giày là một vật dụng tuy nhỏ nhưng lại rất quan trọng trong mỗi gia đình, cũng là thứ đầu tiên chúng ta bắt gặp khi đến thăm nhà của một ai đó. Nó có thể được đặt ở ngoài cửa chính, bên trong nhà gần cửa ra vào hoặc có gia đình không dùng tủ mà chỉ xếp giày dép bên ngoài cửa chính.

Có thể nhiều người luôn nghĩ những vật như tủ giày sẽ chẳng có mối liên quan nào đến phong thủy. Tuy nhiên, cũng như giày dép đóng một vai trò không thể thiếu đối với mỗi chúng ta, việc sắp xếp tủ giày cũng sẽ có mối liên quan chặt chẽ đến sức khỏe, vận may của gia chủ và hơn nữa còn ảnh hưởng gián tiếp đến phong thủy cửa chính trong nhà.

Sau đây là 6 điều nên và không nên làm khi bố trí tủ giày trong nhà mà mọi gia đình cần lưu ý:

Chiều cao lý tưởng

Dựa theo thuyết “Three Life Forces Theory” ( Tạm dịch: Ba yếu tố của cuộc sống), chiều cao của ngôi nhà được chia ra thành ba phần bằng nhau: bên trên là trời, ở giữa là con người, dưới cùng là đất.

Giày dép đã qua sử dụng sẽ có nhiều bụi bẩn. Tủ giày chuyên để giày cũ, bụi thuộc về yếu tố đất, chiều cao không nên vượt quá 1/3 chiều cao của ngôi nhà.

Phong thủy truyền thống tin rằng, nếu chiều cao của kệ giày này đạt đến mức giữa “con người” thì sức khỏe của mọi người trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Nếu hiện tại tủ giày của gia đình bạn quá cao, đạt đến 1/2 chiều cao căn nhà, giải pháp “chữa cháy” chính là đặt giày mới ở các kệ trên cùng và giày cũ ở các kệ dưới gần mặt đất.

Tủ giày không nên cao quá 1/3 chiều cao ngôi nhà như thế này. Ảnh minh họa

Loại và số tầng của tủ giày

Tủ giày kín được khuyên sử dụng nhiều hơn loại tủ giày mở bởi vì tính thẩm mỹ cũng như giảm bớt mùi từ giày lan ra cả căn phòng gây khó chịu. Một chiếc tủ kín sẽ có vai trò khóa các nguồn năng lượng xấu lại theo phong thủy. Tuy nhiên cũng nên chú ý thỉnh thoảng mở các ngăn ra hoặc bố trí các lỗ thông khí để đảm bảo tủ giày được thông thoáng.

Số tầng của một tủ giày tốt nhất là 5 tầng, biểu tượng cho ngũ hành trong phong thủy: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Số tầng có thể ít hơn nhưng không nên nhiều hơn 5 tầng. Đây cũng là một yếu tố gợi ý để xác định chiều cao hợp lý cho tủ giày.

Nên dùng tủ giày kín có các lỗ thông khí để giảm bớt mùi khó chịu. Ảnh minh họa

Không đặt các vật trang trí cầu may trên nóc tủ giày

Nếu gia đình bạn sắm các linh vật may mắn thì hãy nhớ tuyệt đối không bài trí các vật này trên tủ giày như một cách để tiết kiệm không gian bởi điều này sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến phong thủy của cả ngôi nhà.

Những đồ trang trí cầu tài cầu may không nên để trên nóc tủ giày. Ảnh minh họa

Không đặt tủ giày trong phòng ngủ

Để cho thuận tiện, nhiều phụ nữ đặt luôn một tủ giày riêng trong phòng ngủ của họ mà không biết rằng năng lượng xấu từ giày dép sẽ ảnh hưởng đến phong thủy phòng ngủ và thậm chí tác động nghiêm trọng đến hôn nhân (với những cặp vợ chồng). Do vậy, nếu bạn nằm trong số này thì hãy ngay lập tức đưa tủ giày ra khỏi phòng ngủ.

Không nên đặt tủ giày trong phòng ngủ. Ảnh minh họa

Vị trí của giày

Giày dép có mùi hoặc bẩn nên để ở tầng dưới cùng, mặt trước của giày phải quay vào phía bên trong kệ để tránh luồng khí xấu “chĩa” trực tiếp vào bạn khi bạn mở tủ giày ra. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp giày mũi nhọn – trượng trưng cho yếu tố Hỏa.

Người ta cho rằng để những đôi giày đó chĩa về phía bạn trong một khoảng thời gian dài sẽ gây ra bệnh tật, suy giảm sức khỏe. Một số tủ giày có các kệ được thiết kế dốc chứ không nằm ngang hoàn toàn, luôn đặt mặt trước của giày hướng lên trên, nếu đặt hướng xuống dưới sẽ khiến cho vận may của người đó đi xuống.

Mũi giày phải quay vào phía bên trong kệ để tránh luồng khí xấu “chĩa” trực tiếp vào bạn. Ảnh minh họa

Luôn luôn giữ tủ giày sạch sẽ và ngăn nắp

Điều quan trọng cuối cùng nhưng không bao giờ được quên chính là phải giữ tủ giày sạch sẽ và gọn gàng, thường xuyên cọ giày dép để loại bỏ mùi và bụi bẩn, bỏ những đôi giày đã quá cũ nát.

Phong thủy cửa chính có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải thiên tài vận, may mắn cho gia đình. Do đó hãy lưu tâm hơn một chút đến việc sắp xếp tủ giày cũng như bảo quản giày dép bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy cửa chính nhà bạn, hay nói cách khác đến sức khỏe, may mắn, tiền tài của gia đình bạn.

Theo Mỹ An/Khampha