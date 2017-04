Minh Hằng được mời làm HLV "The Face" mùa 2, sau đó xin rút khiến cư dân hoài nghi cô bị chèn ép. Status gần đây của cô càng khiến fan khẳng định tin đồn đó là sự thật.

Tối ngày 18/4, trên trang cá nhân, Minh Hằng đăng một dòng status khiến fan một lần nữa nghi ngờ cô bị hãm hại trong The Face mùa 2.

Là một trong những gương mặt sáng giá sẽ ngồi vào vị trí The Face mùa 2 nhưng đến phút chót, Minh Hằng bất ngờ rút lui khỏi ghế nóng chương trình. Điều này càng khiến cư dân hoài nghi Minh Hằng bị chèn ép do có người không muốn giọng ca Một vòng trái đất cùng đảm nhận vị trí quan trọng này.

Status khiến nhiều người khẳng định Minh Hằng bị áp bức ở "The Face" mùa 2

The Face là chương trình sản xuất với mục đích tìm ra gương mặt thương hiệu, trong khi đó, Minh Hằng là ca sĩ, diễn viên, khiến tin đồn cô bị chèn ép ngày một nóng hơn. Sau khi từ bỏ The Face mùa 2, Minh Hằng đã trấn an fan rằng bản thân gặp sự cố nên không thể tham ra. Hơn nữa, dù không có The Face, nữ ca sĩ Người vô hình vẫn có thể tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực khác.

"Thị trường Việt Nam rất khác thế giới. Họ thường hay mời những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, được mọi người chú ý để quảng cáo chứ không nhất thiết là người mẫu. Bản thân mình lại là một người từng quảng cáo cho khá nhiều thương hiệu.

Được họ tin tưởng nhiều năm liền thì điều đó đâu phải tự nhiên mà được như vậy, mình cũng phải có cái gì đó tạo được hiệu quả cho người ta thì mới mời mình hoài chứ. Nên khi chương trình The Face mời, Hằng đã nghĩ mình hợp với vai trò này", Minh Hằng từng trả lời phỏng vấn rằng mình đủ khả năng để ngồi vào ghế nóng The Face mùa 2.

Trước đó, Minh Hằng cũng đăng status ám chỉ mình bị áp bức

Tin đồn Minh Hằng bị hãm hại vẫn được fan mổ xẻ, phân tích. Trong khi đó BTC The Face đã tung ra bộ 3 quyền lực trong mùa 2 là: Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy chứ không hề có sự góp mặt của Thanh Hằng, Hà Hồ, Xuân Lan...

Ngọc Quỳnh (T/h)

Theo Đời sống Plus