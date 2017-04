Đáng ra tòa phải thông báo trước cho luật sư từng bào chữa chỉ định là bị cáo đã đủ 18 tuổi nhưng đến phiên xử tòa mới nói.

Ngày 18-4, TAND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã xử sơ thẩm lần ba vụ công an viên xã Vạn Long đánh chết em Tu Ngọc Thạch (học sinh lớp 9). Tuy nhiên, HĐXX phải hoãn xử ngoài dự kiến với lý do để luật sư (LS) làm lại thủ tục bào chữa cho bị cáo Lê Tấn Khỏe vừa đủ 18 tuổi, tính từ ngày xảy ra vụ án 29-12-2013.

Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Tình huống tố tụng tưởng đơn giản này đã khiến HĐXX phải làm việc gần hết buổi sáng với nhiều ý kiến tranh luận của LS và đại diện VKSND huyện.

Như chúng tôi đã thông tin, theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước nên Khỏe dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng đầu em Thạch. Sau đó hai công an viên xã Vạn Long là Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm đã vô cớ đuổi bắt em Thạch, còng tay đưa về công an xã. Trên đường đi và tại công an xã, Phát nhiều lần đánh em Thạch làm chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Tại hai phiên xử sơ thẩm trước, Khỏe bị TAND huyện Vạn Ninh phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trong phiên xử phúc thẩm lần hai và công văn gửi VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng chưa đủ căn cứ kết tội Khỏe. Bị cáo chính của vụ án là Phát (cựu công an viên xã) bị cấp sơ thẩm kết tội cố ý gây thương tích nhưng VKSND tỉnh cho rằng có dấu hiệu tội giết người…

Khỏe được tại ngoại từ tháng 9-2016, sau 32 tháng bị tạm giam. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo luôn kêu oan.

Phần thủ tục phiên tòa, chủ tọa thông báo đây là phiên tòa đầu tiên bị cáo Khỏe đủ 18 tuổi. Trong các phiên tòa trước đây, Khỏe có hai LS thuộc Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa bào chữa. Cụ thể là LS Trần Quốc Tuấn (bào chữa theo chỉ định) và LS Huỳnh Văn Thành (bào chữa theo yêu cầu của gia đình bị cáo).

Theo chủ tọa, tại phiên tòa này bị cáo Khỏe đã đủ 18 tuổi nên không còn LS bào chữa theo chỉ định nữa. Từ đó, chủ tọa chỉ hỏi ý kiến bị cáo có đồng ý để LS Thành tiếp tục bào chữa hay không mà không đề cập đến LS Tuấn mặc dù ông đang ngồi cạnh LS Thành.

Bị cáo Lê Tấn Khỏe (trái) và Lê Minh Phát tại phiên tòa ngày 18-4. Ảnh: TẤN LỘC

Luật sư bào chữa chỉ định phản ứng

Thấy vậy, LS Tuấn phản ứng cho rằng cách điều hành của HĐXX là không đúng quy định pháp luật. Bởi ông tham gia bào chữa chỉ định cho bị cáo Khỏe từ khi xảy ra vụ án, qua nhiều phiên tòa. Nhưng đến giờ khai mạc ông mới nhận được giấy của tòa ký cùng ngày 18-4 thông báo bị cáo Khỏe đã trên 18 tuổi, không còn cần LS chỉ định bào chữa.

LS Tuấn nói: “Lẽ ra TAND huyện phải có thông báo trước phiên tòa về tình huống này cho LS chúng tôi cùng những người liên quan biết chứ…”.

Nghe xong, chủ tọa hỏi: “Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Khỏe có đề nghị LS Tuấn tiếp tục bào chữa cho mình hay không?”. Đáp lại, Khỏe nói đề nghị cả hai LS cùng tiếp tục bào chữa. Từ đó HĐXX yêu cầu bị cáo Khỏe viết giấy đề nghị LS ngay tại tòa để LS Tuấn làm thủ tục để tòa cấp lại giấy chứng nhận người bào chữa. Tuy nhiên, LS Tuấn yêu cầu tòa phải cấp giấy chứng nhận người bào chữa lại cho cả hai LS vì giấy chứng nhận của LS Thành cũng không còn giá trị.

Trước tình huống này, HĐXX đã cho tạm dừng phiên tòa hơn nửa tiếng đồng hồ để bị cáo và hai LS viết giấy gửi tòa. Nhưng khi phiên tòa tiếp tục thì tình huống khác lại xảy ra: Bị cáo Khỏe không gửi giấy đề nghị LS cho tòa mà đề nghị hoãn xử để có thời gian làm thủ tục.

Hai LS cũng không gửi giấy đề nghị tòa cấp chứng nhận người bào chữa tại chỗ. Lý do không thể làm kịp và hai LS cũng không mang theo con dấu của văn phòng LS để đóng vào. Mặc dù chủ tọa đề nghị các LS chỉ cần nộp bản viết tay và gửi bổ sung bản có đóng dấu sau nhưng hai LS vẫn không đồng ý. Hai LS bảo lưu quan điểm phải hoãn phiên tòa để có thời gian làm thủ tục theo đúng quy định.

Đại diện VKSND huyện tại phiên tòa cũng đồng ý với đề nghị của bị cáo Khỏe và hai LS. Đến đây thì phiên tòa lại phải tiếp tục tạm dừng để HĐXX hội ý. Sau đó, chủ tọa công bố quyết định hoãn phiên tòa để bị cáo Khỏe và các LS có thời gian làm lại thủ tục người tham gia bào chữa.

Theo thông báo của HĐXX, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 9 và 10-5 tới.

Hoãn xử là đúng

Khi Khỏe đủ 18 tuổi, chủ tọa phải biết bị cáo không thuộc trường hợp cần LS bào chữa chỉ định theo điểm b khoản 2 Điều 57 BLTTHS và phải báo cho LS biết. Đến ngày xử tòa mới thông báo là ảnh hưởng đến sự tham gia của LS được chỉ định đã có mặt tại phiên tòa. Nó gây tốn kém chi phí đi lại, công sức, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của LS. Khi bị cáo yêu cầu LS bào chữa chỉ định trước đây tiếp tục bào chữa cho mình là phát sinh vấn đề mới tại tòa. Do đó việc HĐXX hoãn phiên tòa theo yêu cầu của bị cáo và LS để hoàn thiện pháp lý là phù hợp, nhằm đảm bảo quyền được bào chữa cho bị cáo.

LS NGUYỄN HỒNG HÀ,

Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa