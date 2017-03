Hai tay đưa lên cao, anh hét lên mạnh mẽ với danh hiệu thứ 90, và thiết lập kỷ lục mới ở Masters 1.000. Anh là Roger Federer. Ở ngưỡng cửa tuổi 36, “Tàu tốc hành” đang tiếp tục thể hiện những giá trị của một thiên tài.

Sự trở lại hoàn hảo

“Đơn giản là anh ấy quá mạnh”, Stanislas Wawrinka giải thích cho thất bại 0-2 (4-6 và 5-7) của bản thân trước tay vợt đồng hương Roger Federer, ở trận chung kết Indian Wells thứ 42 trong lịch sử.

Federer và khoảnh khắc mừng chiến thắng trước Wawrinka

Không cần nhiều từ ngữ để mô tả, những lời tâm sự ngắn ngủi của trong nước mắt của Wawrinka - tay vợt hiện đang đứng thứ 3 thế giới - đủ để nói lên sự vượt trội của Federer trong trận đấu kéo dài 1 giờ 19 phút.

“Tái khám và tái tạo, thưởng thức và cho người khác được thưởng thức”, đó là sự mô tả chính xác và đầy đủ nhất về Federer, người đang trước ngưỡng cửa tuổi 36.

Sau 20 năm thi đấu và vật lộn với chấn thương, Roger thường xuyên phải vào bệnh viện để kiểm tra độ bền cơ thể. Giữa những lần tái khám, anh tự tái tạo những kỹ năng của mình để đạt phong độ tốt nhất trên sân đấu.

Động lực của Federer là thưởng thức những cú đánh, những trận đấu quần vợt. Đồng thời, anh mang đến cơ hội cho khán giả - không riêng gì người hâm mộ của mình - được thưởng thức những pha bóng kỳ diệu, cùng với niềm đam mê bất tận.

Sau Australians Open 2017 là Indian Wells thứ 5 trong sự nghiệp, Fedex đang trở lại một cách hoàn hảo nhất.

Federer đang trở lại ấn tượng trong năm 2017

Fedex bước vào năm 2017 với vị trí thứ 16 thế giới. Bây giờ, sau 2 tháng và 3 tuần, anh vươn lên vị trí thứ 6. Trong khoảng thời gian này, anh trải qua 13 trận đấu với 12 chiến thắng, và chỉ 1 lần bại trận (ở Dubai).

Tuổi xuân của thiên tài

Andy Murray lên số 1 thế giới rồi ngay lập tức đi xuống. Novak Djokovic khủng hoảng nặng nề về tâm lý, chạy theo những tranh cãi về tâm linh để rồi đánh mất mình. Rafa Nadal nỗ lực tuyệt vời để tìm lại bản thân, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định.

Federer thì khác. Tuổi tác cùng với chấn thương từng loại Fedex khỏi cuộc chơi cả năm trời, nhưng anh vẫn đứng lên một cách mạnh mẽ nhất. Không một giới hạn nào đủ sức ngăn cản anh.

Có rất nhiều tay vợt xuất sắc. Nhưng thiên tài chỉ có một, là Federer, trong thế kỷ 21 này.

Ở Indian Wells, Federer giành chức vô địch khi 35 tuổi và 7 tháng. Anh trở thành người lớn tuổi nhất lịch sử quần vợt giành được danh hiệu Masters 1.000, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Andre Agassi (34 tuổi và 3 tháng; ở Cincinnati 2004).

Federer đã có danh hiệu thứ 90, và là tay vợt lớn tuổi nhất giành Masters 1.000

Trận thắng thứ 12 trong năm 2017 cũng giúp Federer có danh hiệu cá nhân thứ 90 trong sự nghiệp. Trong đó, nổi bật nhất là 18 chức vô địch Grand Slam và 25 Masters 1.000.

Lịch sử quần vợt chỉ có 2 người giành nhiều danh hiệu hơn Fedex: Ivan Lendl (94 danh hiệu) và Jimmy Connors (109).

Jesus Minguez - chuyên gia quần vợt Tây Ban Nha và là người luôn dành những bài báo riêng cho Rafa Nadal - chỉ có biết thốt lên, “Federer là ánh sáng, là thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ giải mã được”.

Châu Âu đang bước vào những ngày xuân, và Federer cũng trải qua mùa Xuân ngọt ngào trong sự nghiệp quần vợt.

Trở lại ngôi vị số 1 thế giới? Với “Tàu tốc hành”, một người thách thức thời gian, không có gì là không thể!

Video Federer trổ tài ca hát cùng Tommy Haas và Dimitrov (bài Hard to say I'm sorry - Chicago):

Kim Ngọc