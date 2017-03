Bức ảnh mới nhất được họa mi nước Anh đăng tải trên Instagram sau khi xác nhận đã kết hôn, làm rộ tin cô đang mang thai lần 2.

Mới đây, Adele đã đăng tải một bức ảnh nữ ca sỹ mặc váy rộng, tay ôm bụng khi cất tiếng hát khiến nhiều người hoang mang và nghi ngờ rằng nữ ca sỹ đang mang bầu.

Bức ảnh Alede vuốt ve bụng khi đang hát khiến "fan" nghi ngờ nữ ca sỹ đang mang bầu.

- “Tại sao bạn lại ôm bụng vậy?” - Một fan hỏi.

- “Hay là cô ấy đang mong đợi đứa con thứ hai của mình với người chồng Simon Konecki?”

- "Chắc là Adele ám chỉ rằng cô ấy đang mang thai”.

- "Đúng là cô ấy đang mang thai rồi, hãy nhìn cái bụng rất to kìa!", các fan khác đã viết.

Vào thời điểm này, không rõ Adele có mang thai hay không vì cô chưa xác nhận hay phủ nhận tin đồn này. Tất cả những gì chúng ta được biết là gần đây, sau màn biểu diễn "Someone Like You" trong 1 buổi hòa nhạc, nữ ca sĩ tâm sự trước công chúng: "Tôi đã từng cảm nhận được niềm vui khi yêu ai đó và nỗi đau khổ khi chia tay. Tình yêu đã truyền cảm hứng cho rất nhiều ca khúc của mình, nhất là bài hát này. Tôi cũng phải thừa nhận, mình là người nghiện cảm giác đau khổ và cay đắng. Nhưng giờ, chắc tôi không thể có lại những cảm giác ấy nữa vì tôi đã kết hôn rồi!”

Doanh nhân Simon Konecki năm nay 42 tuổi - hơn Adele 14 tuổi. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò và chuyển đến chung sống cùng nhau năm 2012 và đã có một con trai chung tên Anglelo. Sự kiện Adele công bố đã kết hôn với Simon Konecki khiến rất nhiều "fan" thích thú.

Quỳnh Trang/Theo Hollywoodlife

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900