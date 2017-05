Với chủ đề xoay quanh nhà thiết kế gạo cội Rei Kawakubo, Met Gala 2017 đã trở thành “thánh địa” thời trang để các ngôi sao thể nghiệm những sáng tạo mới mẻ, phá vỡ quy tắc, chuẩn mực.

Là sự kiện gây quỹ thường niên nhằm hỗ trợ bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (New York), Met Gala được ví như Oscar của làng thời trang, quy tụ các nhà thiết kế lớn và đông đảo ngôi sao có tầm ảnh hưởng, nổi bật nhất trong năm.

Làm nên sự khác biệt cho Met Gala, ngoài quy mô còn là chủ đề trang phục liên tục thay đổi. Nếu Met Gala 2016 ghi dấu ấn với “Kỷ nguyên công nghệ” thì năm nay, dress code kiêm chủ đề của sự kiện chính là “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between."

Rei Kawakubo, nhà thiết kế gốc Nhật 75 tuổi, sáng lập thương hiệu thời trang Comme des Garçons là một trong những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới làng mốt quốc tế. Bà không chỉ gây tiếng vang bởi các thiết kế mang tính trừu tượng, chứa đựng yếu tố đột phá mới mẻ mà còn đem tinh hoa thời trang châu Á lan tỏa khắp toàn cầu.

Sau Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo là nhà tạo mốt thứ hai được thế giới tôn vinh tại Met Gala khi vẫn còn sống, được ghi nhận vì những đóng góp cho ngành thời trang đương đại.

Tới dự Met Gala 2017, dàn sao đình đám không những có cơ hội “bứt phá” bản thân, “lột xác” cùng các thiết kế mang đậm tinh thần của Rei Kawakubo mà còn thể hiện được bản sắc riêng bằng loạt trang phục sáng tạo, bất chấp dress code và chủ đề.

Song song cùng những “tín đồ” của Comme des Garçons như Rihanna, Pharell thì những nhân vật khác như Katy Perry hay Dakota Johnson đều góp phần khiến thảm đỏ Met Gala một phen “náo động."

Dưới đây là những bộ trang phục ấn tượng tại sự kiện Met Gala năm nay.

Là mỹ nhân hiếm hoi mặc trang phục đúng với chủ đề, Rihanna và bộ đầm xếp gấp độc đáo, ''cộp mác'' Comme des Garçons đã trở thành tâm điểm của thảm đỏ Met Gala năm nay. Thiết kế quái chiêu của nữ ca sỹ gây xôn xao giới mộ điệu không kém mẫu đầm ''đồ sộ'' màu vàng sáng, mang phong cách Trung Hoa năm 2015.

Katy Perry ''chơi trội'' với đầm Maison Margiela và soiree mang sắc đỏ ton-sur-ton. Đỏ cũng là một trong số những gam màu biểu tượng của thương hiệu Comme des Garçons, gắn liền với tên tuổi của nhà thiết kế gạo cội Rei Kawakubo.

Trong bộ suits ánh bạc, nạm đính công phu của Chanel, Cara Delevignge gây xôn xao bởi tạo hình sơn bạc nguyên đầu hơi hướng futuristic.

Rita Ora lựa chọn đầm đỏ của Marchesa, kết hợp khuyên tai kim cương của Lorraine Schwartz có giá trị lên tới 3 triệu USD.

Đầm Dolce&Gabbana trễ vai, xòe bồng bắt mắt đã giúp Zendaya thành công ''hớp hồn'' ống kính.

Diện đầm Gucci nhưng điểm chi tiết xếp nếp, bèo nhún mang đậm tinh thần của Rei Kawakubo, Dakota Johnson không cần phụ kiện cầu kỳ vẫn thể hiện đúng chủ đề và thu hút sự chú ý mạnh mẽ.

Kate Bosworth ''ma mị'' song vô cùng kiều diễm với mẫu đầm Tory Burch đen tuyền, có tay phồng được xếp nếp lạ mắt.

Thiết kế phối màu đỏ đen của H&M vừa giúp Nicki Minaj hòa nhịp với chủ đề vừa làm nổi bật được thân hình sexy của nữ ca sỹ.

Tham dự Met Gala lần đầu tiên, Celine Dion không hề tỏ ra mờ nhạt khi lựa chọn bộ đầm xẻ hông cao táo bạo của Versace.

Halle Berry khiến người hâm mộ được dịp ''bỏng mắt'' với bộ jumpsuit ''hở bạo'' của Atelier Versace. Thật khó có thể nhận ra rằng ''miêu nữ'' đã bước sang tuổi 51 khi cô luôn trẻ trung, rạng ngời như vậy.

Bất chấp chủ đề, Kylie Jenner vẫn lựa chọn đầm sheer đính kết tinh xảo của Versace làm ''vũ khí'' khai thác tối đa đường cong ''nóng bỏng''.

Kendall Jenner cũng bỏ qua tinh thần Rei Kawakubo, chọn đầm Haute Couture xuyên thấu của La Perla, phô trương lộ liễu vóc dáng nuột nà, gây không ít ý kiến trái chiều.

So với hai cô em gái, Kim Kardashian có sự tiết chế các khoảng hở, ưu ái mẫu đầm trễ nải mang gam màu trắng nhã nhặn. Phom dáng ôm của thiết kế từ Vivienne Westwood còn giúp ngôi sao truyền hình thực tế tôn lên thân hình ''đồng hồ cát,'' làm bật vòng ba lý tưởng.

Bộ đầm ''hàng thửa'' mang cấu trúc độc đáo của Tommy Hilfiger đã giúp Gigi Hadid khoe khéo bờ ngực đầy và đôi chân thon dài, quyến rũ.

Vốn nổi tiếng với gu thời trang sành điệu, Bella Hadid lại khiến người hâm mộ ''hụt hẫng'' khi trưng dụng jumpsuit lưới ''lạc đề'' đến khó hiểu của Alexander Wang tới dự Met Gala.

Selena Gomez tái xuất với đầm trắng, xẻ cổ sâu gợi cảm của Coach, phối cùng trang sức từ Tiffany & Co. Ở tuổi 25, giọng ca ''Same old love'' nhận được khá nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc ngày một thăng hoa, rực rỡ.

Met Gala 2017 cũng là sự kiện đánh dấu lần dầu tiên Selena Gomez và bạn trai The Weeknd ''sóng đôi'' trên thảm đỏ, sau một thời gian bí mật hẹn hò.

Tuy có phần ''lạc đề'' với bộ đầm xếp tầng màu nude khá lãng mạn của Carolina Herrera, Hailey Baldwin vẫn được tán dương bởi vẻ lộng lẫy như công chúa.

''Lọ lem'' Lily James tỏa sắc hút hồn trong thiết kế đầm cúp ngực quyến rũ của Burberry.

Ngôi sao của phim ''The Theory of Everything,'' Felicity Jones, hết mực duyên dáng trong bộ đầm phối sheer, phủ sắc xanh phấn đẹp mắt của thương hiệu Erdem.

Tuyệt phẩm đầm cúp ngực, có tùng váy bồng bềnh của Oscar de la Renta giúp Miranda Kerr khai thác triệt để vẻ ngọt ngào, tỏa sắc rạng rỡ.

Giống như nàng tiên cá trong chuyện cổ tích, Emily Ratajkowski khiến thảm đỏ chao đảo khi xuất hiện với thiết kế sequin lấp lánh, ''nhuộm'' sắc xanh tuyệt đẹp của Marc Jacobs.