Vai diễn đầu tay ấn tượng trong Battleship mở ra hàng loạt cơ hội cho Rihanna lấn sân vào các dự án điện ảnh, mới nhất là bộ phim Valerian and the City of a Thousand Planets có bối cảnh tương lai xa của loài người.

Hình ảnh của Rihanna trong 'bom tấn' khoa học viễn tưởng của Pháp Nếu ở Battleship, vai diễn của giọng ca Diamond là vai hạ sĩ Raikes cá tính mạnh mẽ, đặc biệt là ở những cảnh hành động và điều khiển vũ khí, tên lửa thì trong bộ phim khoa học viễn tưởng được đạo diễn bởi nhà biên kịch người Pháp Luc Besson, Rihanna vào vai một nghệ sĩ giải trí nóng bỏng trên tàu không gian. Đạo diễn Besson đã chia sẻ với Business Insider về điều tuyệt vời khi làm việc với siêu sao ca nhạc người Barbados. "Điều kỳ diệu là khi tất cả các nhân viên của cô ấy đều ở ngoài, cô ấy tự giới thiệu, hoàn toàn cởi mở và bạn có thể muốn cô ấy biến hóa theo bất kỳ điều gì mà mình muốn. Không có khoảng cách gì cả. Cô ấy giống như tảng đất sét để mọi đạo diễn có thể nhào nặn", Luc Besson tâm sự. Ngoài ra, vị đạo diễn từng thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng như Leon: The Professional, The Fifth Element, Lucy… cho biết khó khăn lớn nhất là xếp lịch quay cho Rihanna bởi giọng ca này là một trong những nghệ sĩ bận rộn nhất thế giới. Rihanna và Cara Delevingne thân thiết ngoài đời "Điều khó khăn nhất là cố gắng bắt cô ấy lên đường đến trường quay. Tôi nghĩ kế hoạch làm việc của cô ấy tệ hơn bất kỳ tổng thống nào trên thế giới. Không thể tin được. Cô ấy có thể đáp máy bay vào lúc nửa đêm, làm việc cho đến 2 giờ sáng và luôn bận rộn. Nhưng cô ấy là nữ hoàng", Luc Besson nói thêm. Tuy nhiên, điện ảnh là đam mê thứ hai của Rihanna, bên cạnh việc đóng cùng cô bạn thân thiết là siêu mẫu Cara Delevingne khiến nữ ca sĩ rất hào hứng với dự án này. Bộ phim được chuyển thể từ sê ri truyện tranh của Pháp tên là Valerian & Laureline kéo dài xuyên suốt 43 năm bắt đầu từ năm 1967. Đây là một trong những bộ truyện nổi tiếng nhất tại châu Âu, được ví như Star Wars của châu Âu, đã bán hơn 10 triệu bản, được dịch ra 21 thứ tiếng, và đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Bối cảnh được dàn dựng vào khoảng thế kỷ 28, khi xã hội loài người rất phát triển và sẽ sinh sống trên không gian. Thành phố Alpha - một trạm không gian khổng lồ, có vô vàn các sinh vật từ các hành tinh khác nhau cùng chung sống. Tuy nhiên có một thế lực đen tối đe dọa trạm không gian này, ảnh hưởng đến an nguy vũ trụ, nên bộ quốc phòng đã cử 2 đặc vụ: Valerian và Laureline truy tìm thủ phạm và gìn giữ trật tự, lãnh thổ của loài người trên trung tâm này. Bên cạnh đó, theo tờ Cineuropa, đây là bộ phim có kinh phí sản xuất cao nhất trong lịch sử điện ảnh Pháp (gần 210 triệu USD), cao gần gấp 3 lần so với phim từng nắm kỷ lục trước đó là Asterix at the Olympic Games. Hội tụ đầy đủ các yếu tố: cốt truyện hấp dẫn, đạo diễn kỳ cựu, dàn diễn viên sáng giá, cùng sự đầu tư hoành tráng, kỹ lưỡng, siêu phẩm hứa hẹn sẽ là một món ăn tinh thần “ngon miệng” vào tháng 7 này. Thùy Linh