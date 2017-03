Cả hai đều đã sẵn sàng cho trận đối đầu tiếp theo lên sóng đêm nay của Hòa âm ánh sáng - Remix New Generation.

Sau vòng Đo ván giữa Hương Giang và Yanbi - Yến Lê với phần thắng thuộc về nữ ca sĩ xinh đẹp Hương Giang, tập 9 Remix New Generation đêm nay tiếp tục mang đến cho khán giả màn so tài hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và ẩn chứa nhiều tình tiết bất ngờ giữa 2 cặp đấu Lip B vs S.T.

Đều là hai gương mặt được fan hâm mộ và truyền thông ưu ái ngay từ vòng ngoài, cả hai nhóm đều đang nỗ lực hết mình để có thể chinh phục được BGK cũng như hàng triệu khán giả nhắn tin bình chọn cho mình. Bên trong hậu trường trước giờ lên sóng, cả hai team đều dành thời gian để hoàn thiện lại phần trình diễn của mình. Nếu như S.T chọn cách thu mình một góc để ôn lại bài thì các thành viên Lip B lại tất bật chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho màn hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập của mình.

Khoảnh khắc S.T ngồi lặng lẽ trong hậu trường.

S.T đến trường quay từ rất sớm để chuẩn bị make up và trang phục cho phần trình diễn của mình.

Anh chàng vui vẻ chọc cười mọi người trong hậu trường.

Sau khi “lên đồ” thì bảnh trai như thế này đây.

4 cô nàng Lip B trong hình tượng “Nữ hoàng Ai Cập”.

Các cô gái rộn rã make up, chuẩn bị sau hậu trường.

Yori tỉ mỉ chỉnh lại tóc cho Mei.

Ngay sau đó, cô nàng tranh thủ tập lại phần hát của mình.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng đến ủng hộ đàn em của mình.

Không lựa chọn chỗ đông đúc, cả hai nép mình ở một góc sân khấu để theo dõi phần trình diễn đêm nay.

Trong khi đó, MC Thành Trung cũng trổ lại làm tóc cho giám khảo Hồ Hoài Anh.

Giám khảo Dương Khắc Linh.

Hồ Hoài Anh.

Bộ ba giám khảo hoành tráng của chương trình.

Nhật HưngTrung Tín