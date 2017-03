Cùng nghe lại loạt ca khúc ấn tượng nhất của vòng Minishow Combat và những câu chuyện hậu trường chưa bao giờ kể của 8 đội thi chiến thắng trong tập 7 này.

Hòa âm ánh sáng - Remix New Generation 2017 đã đi được một nửa chặng đường đầu tiên với 6 Minishow Combat ấn tượng trong hai tháng. Những giọt nước mắt chiến thắng, những cái ôm động viên cũng đã tỏ rõ trên sóng truyền hình.

Và để bước vào một hành trình mới khắc nghiệt hơn, chặng đua chỉ dành cho những người chiến thắng, hãy cũng nhìn lại những thành quả của 8 đội chơi đã may mắn lọt vào vòng Liveshow thông qua tập đặc biệt vừa lên sóng tối nay. Đây là một tập đặc biệt, kể lại hành trình các team tham gia cuộc thi. Những khoảnh khắc hậu kỳ, những chia sẻ khó khăn lần đầu được tiết lộ. Bên cạnh đó, chương trình còn phát lại những tiết mục sau trận Mini Show combat đã “gây bão” và có lượt view cao nhất trên mạng xã hội.

Tập 7 Remix New Generation 2017

S.T: “Khán giả chưa cảm và chấp nhận 1 nghệ sĩ quá cá tính ở Việt Nam“.

Minishow Team S.T

Với S.T sẽ là chuyện của của Bống bống bang bang - một tiết mục mở màn với rất nhiều màu sắc trên sân khấu. Hay Day Dream với những tiết tấu sôi động và bắt tai người nghe. Trong tập này, S.T cũng cho biết sau khi nhận kết quả thua cuộc trước Mai Tiến Dũng anh cảm thấy thất vọng, vì rất tiếc cho những thành viên ở trong đội đã cố gắng rất nhiều.

S.T cho biết: “Đội S.T có một sự thất bại nhất định, bởi S.T thể hiện cá tính quá rõ ràng. Nhiều khi khán giả chưa cảm và chấp nhận 1 nghệ sĩ quá cá tính ở Việt Nam. Khi nhận được kết quả, nếu nói thất vọng thì cũng không thất vọng lắm. Đối với một nghệ sĩ như S.T, quan trọng nhất là khi đứng trên sân khấu, mình cảm giác đã thỏa mãn và cháy hết mình chưa. S.T xin hứa là mình đã cháy hết mình hôm đó”. Đặc biệt, khi được giám khảo cứu để quay trở lại chương trình, S.T cảm thấy rất vui và một lần nữa sẽ cháy và thể hiện cá tính của mình trên sân khấu.

Team Mai Tiến Dũng: “Khoảng cách địa lý là bất lợi duy nhất của team“.

Minishow team Mai Tiến Dũng.

Mai Tiến Dũng sẽ là hai ca khúc What is love?, Xin hãy thứ tha với một bản phối hoàn toàn mới và khả năng trình diễn chuyên nghiệp. “Soái ca” Mai Tiến Dũng cũng nhận được rất nhiều lời khen từ phía khán giả. Đặc biệt, team Mai Tiến Dũng cũng hé lộ một điều thú vị, khi trước đó Mai Tiến Dũng từ Mỹ về không kịp nên những thành viên còn lại đã nỗ lực làm tất cả mọi việc từ âm nhạc đến biên đạo. Một tinh thần làm việc hết mình rất đáng ngưỡng mộ. Producer của nhóm có lúc có ý định bỏ cuộc vì cận đến ngày thi khối lượng công việc quá nhiều mà lại chưa có ý tưởng gì.

Team Tronie - MiA: “Tới phút cuối còn phải thay đổi vũ đạo”.

Minishow team Tronie - MiA

Với team Tronie - MiA khán giả truyền hình được nghe lại hai ca khúc Thích thì làm thôi, Mashup Toxic, I’m A Slave For You, Material Girl. Với sự nỗ lực hết mình của các thành viên trong team, hai ca khúc đã thật sự chinh phục được khán giả. Lần đầu tiên, MiA cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình tập luyện và hoàn thành tiết mục của mình. Đây là team có thể gặp nhiều khó khăn và áp lực nhất trước cuộc thi. MiA cho biết: “Xảy ra rất nhiều việc, bỏ cái này thêm cái kia, nhưng không sao hết, vì cả team đã quen với khó khăn. Khi MiA và biên đạo suy nghĩ ra tuyến chạy bài đã hoàn thành, nhưng khi tổng duyệt đạo diễn nói không phù hợp lắm, MiA cảm thấy rất run sợ, vì tới giờ phút này còn đổi nữa chắc chết. Nhưng khi nghĩ lại thì thấy anh đạo diễn nói rất đúng và MiA đồng ý thay đổi. Tuy nhiên, biên đạo lại không chịu và bỏ ra về, nhưng sau đó lại quay lại và nói chị MiA em xin lỗi. MiA cảm thấy rất yêu team của mình”.

Team Yến Trang: “Trang chưa bao giờ dùng chiêu trò để đánh bóng hình ảnh, tạo nên câu chuyện gì đó cho công việc“.

Minishow Combat team Yến Trang - S Girls.

Được mệnh danh là “nữ hoàng chiêu trò”, Yến Trang đã không làm khán giả thất vọng khi cháy hết mình trên sân khấu qua ba ca khúc Waiting For You, Killer, Có khi nào không anh. Yến Trang cho biết: “Tham gia Remix điều đầu tiên Trang muốn tái tạo lại hình ảnh của mình, và sẽ cho khán giả thấy được mình ở trên sân khấu với một sự tươi mới như thế nào”.

Yến Trang cũng tâm niệm khán giả sẽ thấy mình hay chỗ nào và công nhận những cố gắng của bản thân. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về “nghi án” chiêu trò về việc mất trang phục trong buổi ghi hình, cô thẳng thắn nói rằng đây không phải là cá tính của cô và sẽ không bao giờ sử dụng những chiêu trò như vậy. “Trang chưa bao giờ dùng chiêu trò để đánh bóng hình ảnh, tạo nên câu chuyện gì đó cho công việc. Mọi người có ý kiến không hay về câu chuyện đó, Trang vốn thẳng tính nên cảm thấy không được vui. Bản thân Yến Trang thật sự mà nói rất thẳng thắn và với tính cách như thế này mà nói, người được lòng sẽ rất được lòng, người không thích sẽ rất không thích, nhưng Trang thì mãi vẫn là Trang”.

Team Bảo Thy: “Cả đội đã khóc vì âm nhạc, vũ đạo không như ý“.

Minishow team Bảo Thy.

“Công chúa bong bóng” Bảo Thy là một “cơn sốt” mạnh mẽ nhất sau tập 5 với hai ca khúc Baby xin đừng quay gót, Chiếc thuyền nan. Bảo Thy đưa khán giả quay trở về tuổi thơ với những ký ức đẹp nhất cuộc đời. Baby xin đừng quay gót còn tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bảo Thy đã dành được rất nhiều lời khen, ủng hộ từ fan.

Nữ ca sĩ cũng cho biết những áp lực, giọt mồ hôi, nước mắt của các thành viên trong team trong quá trình tập luyện. Cô chia sẻ: “Chưa lên sân khấu ekip của Thy đã tâm sự rất nhiều, trong đó đã có những giọt nước mắt của bạn biên đạo vì thời gian quá gấp rút. Những giọt nước mắt của Thy là những ngày âm nhạc không được như ý. Những ngày Thy phải hối Thiện và Hòa đến mức mình cảm thấy phiền người khác. Team của Thy luôn sống trong sự căng thẳng, nhưng bù lại thì tinh thần đồng đội lại rất cao”. Bảo Thy còn chia sẻ, khi đọc được những ý kiến của khán giả nói tiết mục có phần sến sẩm đã khiến cô nỗ lực nhiều hơn.

Team Yanbi - Yến Lê: “Vô Liveshow là môt kỳ tích”.

Minishow team Yanbi - Yến Lê.

Yanbi - Yến lê là team giành chiến thắng trước team Lip B để bước vào liveshow. Hello, Quay lưng, Thu cuối, Cò lả là 4 ca khúc mà nhóm đã thể hiện. Một điều đặc biệt là team đã nhận được sự yêu quý từ giám khảo bởi sự kết hợp hoàn hảo của các thành viên trong team. Giây phút nhận trọn 6 điểm từ ban giám khảo chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cả team Yanbi - Yến Lê. Học trò Tuấn Hưng chia sẻ: “Đây là sự bất ngờ rất lớn và dành lời cảm ơn cho 3 giám khảo. Mọi người khóc rất nhiều và cảm thấy rất vui vì cố gắng cuối cùng đã làm được”.

Team Hương Giang: “Ai bỏ thời gian, công sức thì người đó có cơ hội nhiều hơn”.

Minishow Combat Hương Giang - Tim.

Hương Giang là một màu sắc lạ tại Remix New Generation năm nay. Với ca khúc Go Away mang âm hưởng âm nhạc Nhật Bản lên sân khấu đã khiến tiết mục mới mẻ và khán giả vô cùng thích thú. Em không hối tiếc cũng là tiết mục giúp Hương Giang nhận được lượt xem “khủng” trên mạng xã hội. Với chiến thắng đầy ngoạn mục, Hương Giang chia sẻ: “Đây là may mắn và cũng là nỗ lực xứng đáng cho bản thân mình. Điều gì cũng có thể xảy ra trên sân khấu, cái khó khăn nhất là mình có đủ thời gian toàn bộ cho chương trình hay không. Và ai bỏ thời gian, công sức thì người đó có cơ hội nhiều hơn”.

Nhanh chóng bình chọn cho các nghệ sĩ mà bạn yêu thích trên Saostar cũng như soạn tin nhắn MSBC gửi đến tổng đài 7357.

Sau những khoảng khắc ấn tượng và đáng nhớ trên sân khấu, các thí sinh cũng đã sẵn sàng để bước đến “cuộc chiến” phía trước. Việc ai dừng lại, ai đi tiếp sẽ là một ẩn số rất khó đoán vì mỗi thí sinh đểu có cho mình những chiến thuật và màu sắc riêng. Tập 8 Remix New Generation - Hòa âm ánh sáng sẽ lên sóng vào lúc 21h10 ngày 3/3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Nhật Hưng