Vì diễn quá sung Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Hương Tràm... gặp sự cố không mong muốn do trang phục, giày dép.

Trong đêm nhạc giao lưu hữu nghị Đồng hành - Going On Together, Hoàng Thùy Linh có ba tiết mục trình diễn vô cùng sôi động. Tuy nhiên, vì nhảy quá "sung" mà giọng ca "Bánh trôi nước" gặp sự cố trang phục. Ngay lập tức, MC Phí Linh đã chạy lên sân khấu giúp cô xử lý.

Hoàng Thùy Linh cởi áo khoác ngoài buộc ngang hông che đi chỗ trang phục bị hở và gửi lời xin lỗi khán giả.

Sự khéo léo và thông minh của ca sĩ sinh năm 1988 được khán giả cổ vũ và dành cho cô nhiều lời động viên.

Ngay trước giờ lên sóng đêm liveshow Bước nhảy hoàn vũ 2016, chiếc váy của Khánh My bất ngờ "phản chủ" rách toạc bên hông.

Vì thời gian gấp rút và không kịp chỉnh sửa, người đẹp "bấm bụng" lên sân khấu với trang phục được các ekip "chữa cháy" tạm thời.

Diện chiếc váy cup ngực hở bạo cùng vũ đạo sôi động, Tóc Tiên liên tục gặp sự cố trên sân khấu.

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 vô tình để lộ chỗ rách ở tay áo.

Để tránh "lộ hàng", người đẹp dùng tay che ngực trong suốt quá trình biểu diễn.

Bộ trang phục sexy của giọng ca "Ngày mai" thu hút khán giả.

Vũ đạo bốc lửa khiến Tóc Tiên bị lộ nội y trên sân khấu The Remix mùa đầu tiên.

Minh Hằng "vồ ếch" trước sự ngỡ ngàng của đội múa phụ họa.

Cô nhanh chóng xử lý sự cố bằng cách tạo dáng ngay trên sân khấu và hát.

Vì mải mê hát, "bé Heo" không nhận ra dây áo croptop đã bị tuột ở một bên tay.

Hương Tràm ngã "sõng soài" trên sân khấu dù ăn mặc rất gợi cảm.

Nhiều đồng nghiệp vội ra giúp đỡ Quán quân The Voice mùa đầu tiên.

Nhảy múa quá "sung", Maya bị lộ hàng trên sân khấu The Remix 2016.

Ở những cảnh quay cận, bà mẹ một con khó lòng tránh được việc khoe ngực trước ống kính.

Hương Giang Idol tinh ý nhận ra trang phục có vấn đề và nhanh chóng xử lý ngay trong lúc biểu diễn.

Khi bước lên để hát "Hoa có vàng nơi ấy" Thu Phương bất ngờ trượt chân vấp ngã.

Dù có đôi chút bối rối song với bản lĩnh vững vàng, giọng ca "Chưa bao giờ" bình tĩnh quỳ gối thực hiện tiếp phần hát của mình.

Giọng ca xứ Nghệ tự tin biểu diễn sau sự cố.

Isaac bị rách quần đúng chỗ nhạy cảm khi biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc cuối tháng 8.2016. Cựu thành viên 365 nhanh chóng cởi áo vest quấn ngang hông để che đi phần rách của chiếc quần.

Hoa hậu Ngọc Hân vẫn tự tin sải bước với sự giúp đỡ của nhà Thiết kế Hải Long tại tuần thời trang Xuân Hè Việt Nam 2014 dù chiếc váy bị hỏng khóa.

Vì hăng hái làm mẫu cho học trò, Hoa hậu Phạm Hương đã vô tình để lộ phần nách ướt đẫm mồ hôi khi diện áo sơ mi trắng.