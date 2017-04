Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu rà soát các căn cứ pháp lý để xem quy định cấm ngụy trang để ghi âm, ghi hình có hợp hiến, hợp pháp không.

Tại Hội nghị giao ban công tác thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội ngày 12/4, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, báo chí thời gian qua đã phản ánh mạnh mẽ việc triển khai thực hiện Nghi quyết T.Ư 4.

Đối với những vụ việc mà báo chí phản ánh thì Mặt trận không thể đứng ngoài cuộc. Địa phương nào có hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí thì Mặt trận các cấp phải biết và phải cùng vào cuộc để giải quyết đến cùng hiện tượng báo chí phản ánh

Về Dự thảo nghị định của bộ công an quy định nhà báo, người dân không được dùng thiết bị ngụy trang ghi âm, ghi hình, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các cơ quan báo chí nên bày tỏ quan điểm về việc quy định sử dụng các thiết bị nghe, nhìn đối với hoạt động báo chí.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân chủ và Pháp luật của MTTQ Việt Nam “rà soát lại tất cả các văn bản pháp luật, từ Hiến pháp, để xem quy định này có hợp hiến, hợp pháp hay không”. Cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các cơ quan của MTTQ Việt Nam đối chiếu kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình như thế nào.

“Tôi sẽ phát biểu chính kiến của MTTQ Việt Nam về vấn đề này trong phiên họp Chính phủ tới đây”, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Dẫn ra vụ việc bác sĩ David Dao bị an ninh hàng không của hãng United Airlines lôi xuống khỏi máy bay, ông Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề: Vì sao công luận và truyền thông lại biết được sự việc này? Là bởi vì hành khách đi cùng sử dụng điện thoại, quay lại cảnh này, rồi tung lên mạng. Hãng hàng không sau đó phải xin lỗi và bị hàng triệu người tiêu dùng phản ứng”.

Từ đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: nếu không có những phát hiện của người dân, thì những sự việc tiêu cực, không hay tương tự như thế không thể bị phát hiện. Mà muốn phát hiện được những sự việc như thế trong thời đại này, người dân cần có các phương tiện nghe, nhìn thông minh.

Theo Dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, Bộ Công an đề xuất nghiêm cấm việc sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị gây phương hại an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Điều này đã gây nhiều băn khoăn trong xã hội, nhất là đối với đội ngũ phóng viên, báo chí.

