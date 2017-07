C66 vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát lại công tác phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ sau một loạt các vụ cháy, nổ gây thiệt hại về người và của trên cả nước.

Toàn cảnh vụ cháy tại 109 Trường Chinh, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư, làm chết và bị thương nhiều người. Điển hình: Ngày 5/4/2017, xảy ra cháy nhà dân tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, làm chết 3 người; ngày 13/7/2017, xảy cháy tại nhà số 37, ngõ 205/53, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, làm chết 4 người trong một gia đình; mới đây, vào sáng 29/7/2017, vụ cháy tại xưởng sản xuất bánh kẹo, địa chỉ Km 19, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, làm chết 8 người, bị thương 2 người.

Trước tình hình đó, nhằm kiềm chế sự gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đề nghị Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách sau: Tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp, nhất là UBND cấp xã đề cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương. Trong đó, tập trung bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư; phát động phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội dân phòng; xây dựng, ban hành Bộ Tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong các khu dân cư, làng nghề… phù hợp thực tế địa phương. Khi xây dựng quy hoạch các khu dân cư mới trên địa bàn cần tính toán các giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho hạ tầng kỹ thuật và từng căn hộ.

Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra thông qua sinh hoạt tổ dân phố, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng chức năng tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng để đội ngũ này có đủ năng lực xử lý kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh không thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; đôn đốc, hướng dẫn chủ hộ khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy như: An toàn phòng cháy, chữa cháy hệ thống, thiết bị điện; bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa; quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; gia công, sửa chữa, hàn cắt kim loại; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu… và đặc biệt phương án thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra./.