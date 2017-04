Ngày 15/4/2017 vừa qua, đại diện Bộ Giáo dục & đào tạo (GD & ĐT), đại diện UBND TP. Đà Nẵng cùng đại diện Sở GD & ĐT Đà Nẵng đã cắt băng khánh thành khai trương Trung tâm tư vấn chăm sóc – giáo dục trẻ dựa vào cộng đồng, đặt tại trường Mầm non 20 – 10 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lý Thị Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, giám đốc dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, cho biết: “Trong thực tiễn, trẻ dưới 36 tháng tuổi được đến các trường công lập chăm sóc còn nhiều hạn chế do những khó khăn cả về nguồn lực cơ sở vật chất và nhân lực. Các trung tâm dịch vụ chăm sóc, hướng dẫn chăm sóc cho trẻ dưới 36 tháng tuổi cũng còn khan hiếm. Để trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi và phụ huynh được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ và con trẻ cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng đi học là hết sức quan trọng. Đà Nẵng là một địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển các trường mầm non ngoài công lập những với chính sách, cơ chế hỗ trợ rất tốt. Chính vì vậy, cùng với Lào Cai, Bắc Ninh và Đắk Lắk, Đà Nẵng là 1 trong 4 địa phương được chọn để triển khai thí điểm mô hình Trung tâm tư vấn chăm sóc – giáo dục trẻ dựa vào cộng đồng để nhân rộng ra toàn quốc”.

Các em nhỏ biểu diễn trong buổi khánh thành Trung tâm

Đặc biệt, tại buổi ra mắt trung tâm, với mong muốn chung tay vào sự nghiệp trồng người, nhãn hàng Cô gái Hà Lan (thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam) đã hỗ trợ các bác sĩ chuyên khoa tư vấn và chia sẻ kiến thức về lối sống lành mạnh bao gồm dinh dưỡng đủ chất và vận động hàng ngày cho trẻ đối với các bậc phụ huynh.

Bên cạnh đó, Cô gái Hà Lan còn hỗ trợ cung cấp cẩm nang về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Thông qua nhãn hàng Cô gái Hà Lan, công ty hướng tới việc đóng góp các giá trị để cải thiện tầm vóc và thể lực cho các thế hệ tương lai của Việt Nam với niềm tin vào những giá trị tốt đẹp từ dinh dưỡng và vận động thể chất sẽ là phương tiện để thúc đẩy lối sống lành mạnh, khỏe khắn cho trẻ nhỏ.

Tư vấn về dinh dưỡng và lối sống, vận động cho trẻ nhỏ

Bên cạnh tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, trung tâm được còn hướng đến nhiệm vụ như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, các dịch vụ với các chủ đề khác nhau về các mốc phát triển của trẻ nhằm phát hiện sớm trẻ chậm phát triển, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, để đảm bảo quyền bình đẳng cho trẻ trong vui chơi và học tập, tạo tiền đề tốt cho trẻ đi học sau này.

Tổ chức các buổi thực hành dinh dưỡng cho cha mẹ sử dụng thực phẩm địa phương để chế biến thức ăn cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi đảm bảo dinh dưỡng và thực hành các kỹ năng: vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh dinh dưỡng, chăm sóc trẻ bệnh, phòng tránh và xử trí các bệnh thông thường và biết cách sơ cứu một số tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, cách sử dụng và theo dõi biểu đồ tăng tưởng để phát hiện trẻ suy dinh dưỡng, v.v.

Trung tâm sẽ tổ chức hỗ trợ, tư vấn miễn phí trong thời gian 4 tháng đầu, từ tháng 4-8/2017 với sự tham gia tư vấn của các bác sĩ, các nhà tâm lý và nhà giáo dục có trình độ.