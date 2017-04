Ông Cần cho biết cơ quan điều tra đã độc lập thực hiện nhiệm vụ tố tụng theo văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, tỉnh không nắm được thông tin nên đồng ý để ông Liêm đi nước ngoài.

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết sáng 11/4, UBND tỉnh họp với các đơn vị chức năng để rà soát lại quy trình, thủ tục liên quan đến vụ ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh này bị cấm xuất cảnh khi ra sân bay.

Theo ông Cần, cơ quan điều tra đã độc lập thực hiện nhiệm vụ tố tụng theo văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, tỉnh không nắm được thông tin nên đồng ý chủ trương cho ông Liêm đi nước ngoài. "Lãnh đạo UBND tỉnh hoàn toàn bất ngờ khi ông Liêm bị cấm”, ông Cần nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Long An kiểm tra các văn bản quy định liên quan đến cấm xuất cảnh để có căn cứ giải quyết vụ việc.

Sở Y tế tỉnh Long An, nơi ông Liêm từng công tác. Ảnh: Ái Loan.

Luật sư Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Tiền Giang cho hay, việc cơ quan an ninh sân bay Tân sơn Nhất buộc ông Liêm quay về là đúng. Cơ quan điều tra và UBND tỉnh Long An sẽ có trách nhiệm đưa ra lý do về sự việc.

Nếu UBND tỉnh cho đi trong khi công an không cho thì người bị cấm (không nhận được thông báo trước) có quyền khiếu nại.

Luật sư Giáp phân tích, cấm một người nào đó ra nước ngoài phải dựa trên bản án và có sự phê chuẩn của viện kiểm sát (VKS). Trường hợp cơ quan công an đang bí mật điều tra mà không cần thông báo trước thì cần phải có ý kiến của VKS.

Sở Y tế tỉnh Long An, nơi ông Liêm từng công tác. Ảnh: Thiên Sơn.

Trước đó, tối 8/4, ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An ra sân bay làm thủ tục đi Nhật Bản du lịch. Tuy nhiên tại đây, lực lượng an ninh cửa khẩu sân bay đã lập biên bản với lý do ông bị cấm xuất cảnh. Lực lượng này cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đề nghị cấm ông Liêm xuất cảnh.

Ngay sau đó, ông Liêm điện thoại cho ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh và Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Long An nhưng đều được họ trả lời không hề hay biết việc này.

Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Văn Cần còn xác nhận chính ông đã ký văn bản đồng ý cho ông Liêm đi du lịch.

Ái Loan