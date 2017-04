Sau khi bị ném đá vì xuất hiện trong video nhái lại màn xuất hiện của Jessica, hot girl 21 tuổi đã viết dòng trạng thái xin lỗi trên trang cá nhân.

Ngày 8/4, hot girl Sun Ht - bạn gái Phở Đặc Biệt - trở thành tâm điểm chú ý trên mạng khi đăng tải lên Instagram hình ảnh Jessica đi giữa các vệ sĩ với lời nhắn: "Chảnh quá". Ngay lập tức, cô vấp phải phản ứng gay gắt của người hâm mộ cựu thành viên nhóm SNSD cũng như fan Kpop.

Sự việc còn chưa đến hồi kết, những hot teen Việt tham gia sự kiện Influence Asia 2017 lại một lần nữa khiến dân mạng "dậy sóng" khi Phở Đặc Biệt đăng tải video nhại lại sự xuất hiện của "nữ hoàng băng giá" Jessica" kèm dòng chú thích: "They have Jessica. We have Kelbin Kei" (Họ có Jessica. Chúng tôi có Kelbin Kei).

Không chỉ có sự diễn xuất của Phở và Kelbin Lei, trong clip còn có có một số gương mặt đề cử khác của Việt Nam tại Influence Asia 2017 như Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi...

Phở Đặc Biệt, Kelbin Lei trong clip nhái Jessica. Ảnh chụp màn hình.

Giữa tâm bão dư luận và nhiều ý kiến trái chiều, Quỳnh Anh Shyn đã lên Facebook cá nhân xin lỗi người hâm mộ của Jessica, hy vọng mọi người bỏ qua.

Nguyên văn dòng trạng thái của hot girl Hà thành:

"Lời đầu tiên mình xin thay mặt mọi người gửi lời xin lỗi đến các bạn fan của Jessica nói riêng, cùng cộng đồng fan Kpop nói chung.

Mình biết việc làm như vậy là hoàn toàn sai, kể cả đó là cố tình hay đùa vui đi chăng nữa, khiến mọi người khó chịu khi thần tượng của mình không được tôn trọng. Mình xin nhận lỗi hoàn toàn và mong mọi người có thể nguôi giận phần nào, bỏ qua cho chúng mình nhé.

Ps: Chân thành xin lỗi lần nữa vì lời xin lỗi chậm trễ này".

Tuy nhiên không lâu sau, hot girl 9X đã xóa dòng trạng thái này trên Facebook. Thay vào đó, cô đăng tải lại lên Instagram.

Mặc dù vậy, người hâm mộ cũng như dân mạng vẫn "tấn công" trang cá nhân của các hot teen có liên quan và sự việc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dòng trạng thái xin lỗi của Quỳnh Anh Shyn. Ảnh chụp màn hình.

Quỳnh Anh Shyn tên thật là Phí Quỳnh Anh, 21 tuổi, đến từ Hà Nội. Tham gia Influence Asia 2017, cô được đề cử 2 hạng mục là Beauty và Fashion. Hiện Instagram của 9X có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Phở Đặc Biệt tên thật là Tô Bửu Phát, 26 tuổi, đến từ TP.HCM. Anh được biết đến thông qua các video hài hước trên mạng. Với những gì đã làm được, nam vlogger lọt top 4 đề cử cho hạng mục YouTube Personality tại Việt Nam. Hiện anh sở hữu 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram.

Sun Ht tên thật là Đoàn Nhật Minh, không chỉ được biết đến là bạn gái của Phở Đặc Biệt, hot girl 24 tuổi còn sở hữu phong cách ăn mặc được giới trẻ yêu mến. Cô có hơn 350.000 fan tại Instagram.

Kelbin Lei tên thật là Lê Hoàng Anh Khoa, 27 tuổi, sống tại TP.HCM. Với hơn 150.000 người theo dõi trên mạng xã hội, anh được đề cử tại Influence Asia 2017 hạng mục Fashion.

Cùng được đề cử hạng mục Fashion, hot girl Châu Bùi đã nhận giải thưởng Top Fashion Influencer 2017. Bên cạnh đó, cô cũng có tên trong hạng mục Breakout. Hiện hot girl 20 tuổi thu hút hơn 350.000 lượt theo dõi.

Dàn hot teen đến từ Việt Nam. Ảnh: Instagram NV.

Phở Đặc Biệt và Sun Ht. Ảnh: Instagram NV.

Kelbin Lei tại Influence Asia 2017. Ảnh: Instagram NV.

Hot girl Quỳnh Anh Shyn. Ảnh: Instagram NV.

Khoảnh khắc Châu Bùi lên nhận giải. Ảnh: Instagram NV.

Kim Cương