Nhiều thí sinh tham gia casting online ở The Face 2017 từng được vinh danh trong các cuộc thi sắc đẹp có chỉ số "quyền lực mạng" thấp hơn các gương mặt đình đám trên mạng xã hội.

Vòng casting online của show truyền thực thực tế The Face Vietnam mùa 2 hiện gây chú ý với hàng loạt gương mặt quen thuộc: từ những cô nàng nổi tiếng mạng xã hội như: “hotgirl quảng cáo” Ngô Thùy Trâm, fashionista 9X Châu Bùi... các thí sinh từng thi Hoa hậu như top 20 Hoa hậu Siêu Quốc gia Khả Trang, Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2014 Đồng Ánh Quỳnh, cho tới những gương mặt gắn với scandal như Bà Tưng, Thúy Vi.

Kim Chi

Nguyễn Kim Chi nổi tiếng với vai nữ chính của series phim dành cho lứa tuổi học trò mang tên Cấp 3. Kênh YouTube của bộ phim này hiện có 810.000 người theo dõi.

Mỗi bức ảnh cô đăng tải lên Facebook cá nhân đạt trung bình từ 8.000 đến 10.000 lượt thích.

Với lợi thế được nhiều người biết đến, Kim Chi luôn nằm trong top 3 thí sinh có nhiều bình chọn nhất trong vòng casting The Face Online.

Tuy nhiên nếu muốn đi sâu hơn trong cuộc thi tìm kiếm gương mặt thương hiệu đình đám này, cô cần chăm chút thêm khả năng catwalk cũng như biểu cảm trong các shoot ảnh.

Thúy Vi

Tên tuổi của Thúy Vi gắn liền với loạt chỉ trích vì scandal tình ái với đại gia Phan Thành, gây gỗ với người lớn tuổi, công khai phẫu thuật thẩm mỹ, giả tự tử...

Việc cô đăng ký tham gia Gương mặt thương hiệu nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít bình luận thẳng thắn tuyên bố sẽ không xem The Face 2017 nếu "hot girl thị phi" này xuất hiện.

Theo đánh giá, dù luôn có mặt trong top 10 bình chọn vòng casting online, Thúy Vi khó tiến sâu vào vòng trong của chương trình.

Châu Bùi

Châu Bùi là hot girl nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt Nam.

Cô lọt Top 4 đề cử Influence Asia 2017 hạng mục Fashion & Breakout.

Cuối năm 2016, cô có màn “chào sân” ấn tượng trong lĩnh vực thời trang tại Tuần lễ thời trang Seoul Xuân - Hè 2017 và ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới săn ảnh street style tại Seoul.

Tên tuổi Châu Bùi được nâng tầm khi xuất hiện trên Instagram của nữ ca sĩ Willow Smith. Thông tin cô tham dự The Face đăng trên trang cá nhân thu hút hơn 23.000 like và hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ sau 24 giờ.

Đây là một trong những đối thủ nặng ký của mùa giải năm nay.

Thùy Trâm

Trước khi ghi danh casting online The Face 2017, Thùy Trâm đã tham gia quảng cáo cùng Sơn Tùng M-TP và nghệ sĩ Phi Nhung.

Cô cũng là người mẫu ảnh, diễn viên khá có tiếng ở Sài Gòn: từng giành giải Nhất cuộc thi The Fashion In Me, giải Nhì cuộc thi thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường năm 2012, góp mặt trong nhiều TVC quảng cáo và phim sitcom ăn khách.

Cô cũng là một gương mặt nổi bật với dân mạng khi Facebook cá nhân có 380.000 lượt theo dõi. Ảnh đại diện gần đây nhất của cô nàng đạt 24.000 lượt thích sau 24 giờ.

Ngay khi vừa ghi danh vào vòng casting online, cô gái này đã đánh bật hàng loạt tên tuổi khác và giữ vị trí thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trong nhiều ngày.

Dự đoán Thùy Trâm sẽ làm nên chuyện tại The Face mùa 2.

Nga Tây

Hiện cô có hơn 176.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Tên Nga Tây trên kết quả tìm kiếm Google đạt 18,3 triệu, vượt xa đàn chị Ngọc Trinh chỉ có khoảng 700.000 kết quả.

Cô từng lọt top 15 Miss Thăng Long 2012, là đại sứ hình ảnh cho nhiều game online, hiện là mẫu ảnh chuyên chụp nội y tại Hà Nội.

Bộ ảnh tại Tuyệt Tình Cốc (Ninh Bình) gây tranh cãi chưa biết là "lợi hay hại" cho Nga Tây.

Có thể sự nổi tiếng ảo cùng với scandal hở bạo sẽ khiến con đường tới The Face 2017 của Nga Tây gặp nhiều khó khăn.

Khả Trang

Hành trang đến với The Face 2017 của Khả Trang là giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2015, Á khôi Thể thao Việt Nam 2012, giải Hình thể đẹp nhất Hoa khôi Du lịch Hà Nội 2012.

Trong năm 2016, cô đã góp công đưa Việt Nam trở thành một trong số 20 cường quốc sắc đẹp của thế giới bằng việc ghi danh vào Top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 kèm theo giải phụ "Quốc phục đẹp nhất".

Trong 8,7 triệu kết quả tìm kiếm trên Google, có đến 1.9 triệu kết quả về thông tin cô tham gia tìm kiếm Gương mặt thương hiệu.

Hiện tại, với gương mặt khá Tây, chiều cao 1m80, số đo ba vòng 86-61-93 và đôi chân dài 1m19, kinh nghiệm trên sàn catwalk cũng như những giải thưởng đã từng đạt được, Khả Trang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại The Face 2017.

Huyền Anh

Thông tin Bà Tưng Huyền Anh đăng ký casting The Face gây ra nhiều ý kiến trái chiều vì những tai tiếng gắn với clip thả rông trong quá khứ.

Tuy vậy, từ khi bắt đầu vòng bình chọn, cô vẫn yên vị trong top 10.

Theo đánh giá, với chiều cao 1m60, chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, catwalk hay đóng quảng cáo, Huyền Anh khó có cơ hội đi sâu vào vòng trong.

Bên cạnh đó, hàng loạt phát ngôn gây sốc, khoe hình ảnh phản cảm, và án phạt là lệnh cấm diễn trên toàn quốc của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch) khiến các nhãn hàng (nếu có) sẽ phải cân nhắc khi lựa chọn cô trở thành gương mặt đại diện trong tương lai.

Thiên Nga

Thiên Nga đã từng tham gia quảng cáo và đoạt giải Hotgirl phong cách tại cuộc thi Ngôi sao mới 2014. Cô hiện là người mẫu ảnh, từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang, chương trình truyền hình dành cho giới trẻ, và gần đây nhất là trong sitcom Gia đình là số 1 phiên bản Việt Nam.

Với lợi thế kinh nghiệm, gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m70, khả năng lớn Thiên Nga sẽ có cơ hội tranh tài cùng với những tên tuổi khác tại The Face 2017.

Đồng Ánh Quỳnh

Trước khi đến với The Face, Ánh Quỳnh đã là Á khôi 1 Nữ sinh viên duyên dáng Việt Nam 2013 và Top 40 Hoa hậu Việt Nam. Chiều cao nổi trội 1m71, gương mặt xinh đẹp, thần thái và khí chất phù hợp với mọi bức ảnh quảng cáo là những điểm mạnh của cô gái này.

So với các thí sinh khác, cô còn có kinh nghiệm chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam.

Tuy nhiên nếu so sánh với hàng loạt tên tuổi nổi bật cùng đăng ký The Face năm nay, Ánh Quỳnh dễ bị chìm lẫn giữa những cô gái xinh đẹp khác.

Tú Hảo

Tú Hảo là một fashionista quen thuộc ở Sài Gòn, cô từng đạt giải 3 Người mẫu ảnh 2016. Từ khi xuất hiện trong vòng casting online, cô thường xuyên có mặt trong top 3 có lượt bình chọn cao nhất.

Với lợi thế là diễn viên kịch, khả năng diễn xuất trước ống kính, kinh nghiệm catwalk, Tú Hảo sẽ là ẩn số thú vị của chương trình.

Trọng Huy- Ngân Giang