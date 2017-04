Chân sút con cưng của HA Gia Lai có một đặc quyền chơi bóng theo sở thích của mình và điều này càng trúng tủ của Công Phượng khi trở lại đá như một trung phong.

Đội bóng phố núi sa sút một thời gian dài với ba trận thua liên tiếp. Thế nhưng chỉ sau một trận thắng Quảng Nam bằng bàn thắng ghi ở thế việt vị, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn chỉ còn kém Thanh Hóa 3 điểm. Mục tiêu của HA Gia Lai là san lấp khoảng cách này, nhờ vào một khí thế đang lên và khao khát cải thiện mình từ lối chơi cho đến vị thế mới trên bảng xếp hạng.

HA Gia Lai sau chuỗi trận bết bát vẫn không có nhiều thay đổi về nhân sự, mà chủ yếu là cách hoán đổi các vị trí cho có vẻ mới mẻ. Chẳng hạn, tiền vệ trung tâm Ideguchi kéo về chơi trung vệ, hay Văn Thanh được trả lại phong cách chơi sở trường hậu vệ biên trái.

Công Phượng và Văn Toàn cùng HA Gia Lai tiếp Thanh Hóa. Ảnh: HUY PHẠM

Đáng chú ý nhất trong đội hình HA Gia Lai là việc Công Phượng đá dâng cao như một trung phong, bất chấp chân sút đội trưởng này có phù hợp hay không. Ở đội bóng phố núi có một lệnh miệng của cấp trên trao quyền cho Công Phượng cứ vào sân đá tự do, thoải mái. Anh có quyền đi bóng biểu diễn, đột phá và sút vô tư, với sự chắc mẩm dứt điểm chục lần chỉ cần một lần thành công là đủ.

Trong khi đó, Thanh Hóa sau trận thua đầy ấm ức 1-2 trên sân khách Hà Nội, họ thiệt kép với sự vắng mặt của nhiều nhân tố quan trọng khi lên phố núi Pleiku gặp chủ nhà HA Gia Lai.

Vì lỗi phản ứng trọng tài ở vòng 10 V-League, thầy ngoại Petrovic bị truất quyền chỉ đạo hai trận và chiều nay phải ngồi trên khán đài chỉ đạo cầu thủ Thanh Hóa. Đấy là một khó khăn cho đội bóng xứ Thanh mùa này ấp ủ đoạt chức vô địch với chuỗi chín trận bất bại bỗng dưng gặp hạn ở trận thua Hà Nội.

Xui xẻo cho Thanh Hóa đúng vào lúc cần quy tụ sức mạnh tối ưu nhất để vực lại vị thế cho mình thì đùng một cái, hai tiền vệ quan trọng là Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng gặp chấn thương phải nghỉ đá. Nó lộ ra điểm yếu của Thanh Hóa không phải là hàng công ghi bàn rất khiêm tốn mà chính là hệ thống phòng ngự từ xa của họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi vắng hai tiền vệ giàu sức chiến đấu này.

Suất nhì bảng của Thanh Hóa (19 điểm) đang bị đe dọa nghiêm trọng khi ba đội xếp sau chỉ kém từ 1 đến 3 điểm. Khả năng giải hạn của họ cũng mong manh vì chủ nhà HA Gia Lai không dễ chơi.

Công Vinh về sân Vinh

Cựu tuyển thủ Công Vinh trở về quê Nghệ An trên cương vị lãnh đạo của đội TP.HCM, khác xa với cái thời anh chỉ biết phục tùng với thân phận quần đùi áo số. Dĩ nhiên, cái tình của Công Vinh đối với SL Nghệ An vẫn sâu đậm và sân Vinh là một phần ký ức vàng son đời cầu thủ của mình. Tuy nhiên, Công Vinh bắt buộc “ăn cây nào rào cây đó” nên không có chuyện TP.HCM sẽ lơi lỏng tinh thần và lối chơi. Nội lực SL Nghệ An không mạnh hơn TP.HCM ở cuộc đối đầu này (VTC6 trực tiếp 17 giờ) nhưng lợi thế khán giả cuồng nhiệt trên “chảo lửa” Vinh sẽ giúp họ chiếm ưu thế và giành chiến thắng.

Trận đấu sớm còn lại, Hải Phòng dễ dàng nhảy vào tốp đầu bảng khi gặp đội khách dễ chơi Cần Thơ (BĐTV trực tiếp 17 giờ) đang hồi mạt vận với vị trí áp chót bảng. Chẳng có lúc nào con đường tiến của Hải Phòng hanh thông như lúc này, bởi đối thủ của họ quá yếu.