Dạy con quy tắc đồ lót, bố mẹ sẽ giúp con phần nào con tránh được việc bị xâm hại…

Để góp phần giúp giảm thiếu các vụ dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em, NSPCC – một tổ chức chuyển bảo vệ trẻ em tại Anh - đã đưa ra quy tắc PANTS rules (tạm gọi là Quy tắc đồ lót), đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh dạy con mình.

Vậy PANTS rules là gì? Nôm na thì đây là quy tắc nhấn mạnh sự riêng tư giới tính của trẻ, dạy trẻ biết nói "không" với các đụng chạm cơ thể và gợi ý trẻ kể về những lo lắng, hoảng sợ khi bị lạm dụng.

Dưới đây là những chú ý cụ thể của quy tắc:

P – Private (Riêng tư): Hãy cho con biết rằng, phần thân thể được che phủ bởi đồ lót chính là vùng nhạy cảm, vùng kín của mỗi người. Nói với trẻ rằng không một ai có thể được nhìn hay chạm vào vùng nhạy cảm của bé, trừ một số người như bác sĩ, y tá hay bố mẹ. Tuy nhiên, bác sĩ, y tá cần phải mặc đồng phục và đang trong giờ khám chữa bệnh, phải giải thích được cho con là họ cần chạm vào để làm gì và cần có sự đồng ý của con.

A – Always remember your body belongs to you (Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con): Hãy cho trẻ biết rằng cơ thể trẻ thuộc về chính bé. Không ai có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể bé mà khiến bé khó chịu. Nếu ai cố tình, trẻ cần biết nói “không”, biết phản kháng.

N – No means no (Không là không): Giúp trẻ nhận thức được rằng trẻ có quyền nói “không” với những động chạm bé không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình.

T – Talk (Nói về những điều bí mật khiến con buồn): Cha mẹ cần giải thích cho con hiểu về sự khác biệt giữa những bí mật "tốt" và "xấu". Những bí mật "tốt" có thể là món quà hay bữa tiệc mà con muốn dành tặng cho mọi người. Những bí mật "xấu" là cái khiến con cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi. Vì vậy, con cần nói ra “những bí mật xấu” cho bố mẹ biết.

S – Speak up (Lên tiếng): Nói với con khi nào bé cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, bé nên lên tiếng với người bé tin tưởng, có thể nói với bố mẹ, hay anh chị, cô giáo... Và những người này cần cho bé thấy rằng, mình luôn ở bên cạnh bé, giúp đỡ bé.

Tổng hợp