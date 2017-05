Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017.

Quý I, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận trên 560 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Huy Hùng – TTXVN

Cụ thể, 3 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines có tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất ước đạt gần 21.200 tỷ đồng, tăng gần 12,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 854 tỷ đồng. Tổng doanh thu và thu nhập của Công ty mẹ đạt trên 16.200 tỷ đồng, tăng hơn 5% so cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt trên 563 tỷ đồng.

Cũng trong quý I/2017, Vietnam Airlines thực hiện gần 34.500 chuyến bay an toàn, vượt 1,3% kế hoạch quý; vận chuyển trên 5 triệu lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ và gần 76.000 tấn hàng hóa, tăng 23% so với cùng kỳ.

Tại quý này, Tổng công ty vẫn duy trì thị phần 61% thị trường nội địa, đảm bảo chỉ số đúng giờ (OTP) có sự cải thiện đáng kể, đạt 91,6%, tăng 6,2 điểm so với cùng kỳ và vượt 3,6 điểm so với mục tiêu quý.

Theo đánh giá của lãnh đạo Vietnam Airlines , thị trường hàng không trong những tháng đầu năm xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi.

Giá thanh toán nhiên liệu bình quân quý I/2017 là 65,19 USD/thùng, tăng cao so với cùng kỳ năm trước dẫn đến chi phí nhiên liệu cộng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Tổng công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng về sản lượng, chất lượng và doanh thu.

Bên cạnh đó, quý I/2017 của Vietnam Airlines cũng được đánh dấu bởi nhiều giải thưởng dành cho các công ty thành viên do các Hãng hàng không và các đơn vị chứng nhận, đánh giá có uy tín trên thế giới bình chọn.

Bao gồm: Chất lượng dịch vụ tốt nhất khu vực Đông Nam Á năm 2016 do Korean Air bình chọn cho Công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS Tân Sơn Nhất; Công ty suất ăn xuất sắc nhất năm 2016 do Japan Airlines bình chọn cho Công ty Suất ăn Nội Bài (NCS).

Đặc biệt VAECO chính thức nhận chứng chỉ EASA-145 của châu Âu. Như vậy, cùng với chứng chỉ FAR-145 của Mỹ, Vietnam Airlines có tổ chức bảo dưỡng máy bay đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đáp ứng những yêu cầu an toàn hàng không khắt khe nhất của thế giới.

Hướng tới việc hoàn thành mục tiêu đã đề ra cho năm 2017, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đảm bảo an toàn, an ninh, phục vụ tốt các giai đoạn cao điểm; tiếp tục duy trì năng suất lao động ở mức cao và đảm bảo chất lượng dịch vụ 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.