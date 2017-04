Các tài xế qua cầu cho rằng họ không đi đường BOT nhưng vẫn phải đóng phí là vô lý nên tiếp tục gây áp lực bằng việc dùng tiền lẻ mua vé.

Hơn 9h sáng 6/4, hơn 50 ôtô mang biển kiểm soát Nghệ An và Hà Tĩnh cùng hàng trăm người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung tại Trạm thu phí Bến Thủy để phản đối việc thu phí qua cầu. Các tài xế lần thứ ba dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng - 1.000 đồng để mua vé.

Trước đó, người dân đã huy động một lượng lớn tiền loại mệnh giá này để phát cho những gia đình có ôtô rồi tập trung đi qua cầu để phản đối việc thu phí. "Các loại phương tiện ôtô của người dân huyện Nghi Xuân tập trung lên cầu, đi chậm cách nhau khoảng 15 m, gây ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng", một CSGT TP Vinh cho biết.

Để giải quyết sự việc, Ban quản lý chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh phải huy động hàng chục nhân viên có mặt để hỗ trợ việc đếm tiền lẻ khi các tài xế mua vé qua cầu. Có cabin phải cần bốn nhân viên trạm thu phí để kiểm đếm, bán vé cho các tài xế, mất thời gian từ 10-15 phút.

Ách tắc giao thông trên cầu Bến Thủy I sáng này. Ảnh: P.H.

Lực lượng Công an TP Vinh và huyện Nghi Xuân phải điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông qua trạm. Tuy nhiên, do lượng phương tiện lưu thông nên tình trạng ách tắc kéo dài hàng km, giao thông trở nên hỗn loạn.

"Dù Bộ Giao thông vận tải đã có thông báo giảm 50% giá vé qua cầu nhưng chúng tôi khẳng định không đi mét đường BOT nào của Cienco 4 mà vẫn phải đóng phí một cách vô lý. Yêu cầu của người dân chúng tôi là không được thu phí qua Trạm thu phí cầu Bến Thủy I để người dân đi lại bình thường", ông Nguyễn Văn Ái, trú huyện Nghi Xuân bức xúc cho biết.

Nhân viên trạm thu phí đêm tiền lẻ mà tài xế đưa mua vé. Ảnh: P.H.

Đến hơn 11h, nhận thấy tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, lực lượng chức năng chỉ đạo Trạm thu phí mở cần cho các phương tiện qua mà không phải mua vé để tránh ùn tắc kéo dài.

Gần 12h cùng ngày, các tài xế cùng người dân ra về, tình trạng ách tắc giao thông được giải quyết, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Trước đó, nhiều người dân Hà Tĩnh, Nghệ An đã đưa phương tiện tập trung phản đối việc thu phí của Cienco4. Lý do người dân địa phương đưa ra là họ sinh sống hai bên cầu Bến Thủy, chỉ đi qua cầu và không sử dụng dự án BOT tuyến tránh Vinh nhưng vẫn phải nộp phí.

Cầu Bến Thủy 2 (chấm đỏ) và cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam. Ảnh: Google Maps.

Gần đây nhất, sáng 2/4, gần 100 ôtô mang biển đăng ký ở Nghệ An, Hà Tĩnh xếp hàng chạy rất chậm qua cầu Bến Thủy 2 và sử dụng tiền lẻ mệnh giá từ 200 đồng đến 2.000 đồng để mua vé.

Các nhân viên Trạm thu phí BOT Bến Thủy 2 mất rất nhiều thời gian để đếm tiền. Việc làm này gây ra tình trạng ách tắc giao thông kéo dài nhiều km trong nhiều giờ trên tuyến quốc lộ 1.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ GTVT ngày 3/4 thống nhất giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy I và Bến Thủy II cho phương tiện của dân sống gần cầu. Việc giảm giá vé được triển khai từ ngày 15/4.

Phạm Hòa