Ngày 22/7, Quốc hội Philippines đã bỏ phiếu thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại đảo Mindanao ở miền Nam nước này đến cuối năm nay, qua đó Tổng thống Rodrigo Duterte có thêm thời gian trấn áp cuộc nổi dậy của phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đây.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong bài phát biểu tại Manila. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên họp chung đặc biệt của lưỡng viện Quốc hội kéo dài 7 giờ đồng hồ, tổng cộng có 261 nghị sĩ tán thành gia hạn thiết quân luật tại Mindanao đến ngày 31/12, chiếm hơn 2/3 trong tổng số hơn 300 nghị sĩ lưỡng viện. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán do đảng của Tổng thống Duterte chiếm đa số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận kéo dài do các nghị sĩ đối lập chất vấn tại sao phải thiết quân luật trên toàn Mindanao trong khi chiến sự chỉ diễn ra ở một thành phố.

Trước cuộc bỏ phiếu, các quan chức an ninh đã khẳng định với các nghị sĩ rằng thiết quân luật là cần thiết để ổn định tình hình ở khu vực mà IS đang giành lấy ảnh hưởng, và những kẻ ủng hộ có thể bị kích động thực hiện nổi dậy tại nhiều khu vực ở Mindanao với sự tham gia của các tay súng nước ngoài. Ước tính gần 1.000 phiến quân ủng hộ IS đang cầm giữ 23 con tin vẫn hoạt động tại các khu vực khác của miền Nam nước này.

Ngày 23/5 vừa qua, Tổng thống Duterte đã ban bố thiết quân luật trong 60 ngày ở thành phố Marawi, sau khi hàng trăm tay súng có liên quan tới IS chiếm đóng một số khu vực tại đây và gây các vụ bạo loạn đẫm máu cho tới nay vẫn chưa chấm dứt.

Nhà chức trách cho biết hơn 460 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa binh lính Chính phủ Philippines với phiến quân tại Marawi, bao gồm khoảng 336 phiến quân, 84 binh sĩ chính phủ và 39 dân thường. Ngoài ra, gần 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi và các khu vực lân cận để đi lánh nạn.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/7 đã đề nghị quốc hội xem xét gia hạn thiết quân luật ở tỉnh miền Nam Mindanao sau khi lệnh thiết quân luật có thời hạn 2 tháng kết thúc mà cuộc chiến nhằm giải phóng thành phố Marawi chưa đạt kết quả như mong muốn.

Theo Tổng thống Duterte, cuộc khủng hoảng tại Marawi có thể tương tự như việc IS chiếm lấy thành phố Mosul của Iraq. Thành phố này có thể trở thành thỏi nam châm thu hút các tay súng nước ngoài tại Iraq và Syria.

Phần lớn các thủ lĩnh phiến quân vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong khi khoảng 90 tay súng đã vượt qua được hàng rào an ninh và có thể kết nối với các nhóm vũ trang khác trong khu vực để gây ra các vụ tấn công quy mô lớn tương tự.

Quân đội Philippines cho biết tại Marawi, hiện còn 60 tay súng đang chiếm giữ một khu vực rộng 49 hecta, song Tổng thống Duterte cho rằng vẫn cần phải thiết quân luật để tái thiết thành phố và đảm bảo rằng cuộc chiến sẽ không lan sang khu vực khác.

Trả lời báo giới ngày 21/7, nhà lãnh đạo Philippines khẳng định sẽ tiến hành thêm các chiến dịch truy quét kể cả sau khi đã giành lại thành phố Marawi.

TTXVN/Tin Tức